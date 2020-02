‘Good Old’ Corné Akkermans (43) schiet OVC'26 naar een punt in de topper

Zondag 4DIn Japan hebben ze ‘King Kaza’, oftewel Kazuyoshi Miura, die op zijn 53ste nog op het hoogste niveau van Japan speelt. In Tilburg hebben ze Corné Akkermans. Als de nood aan de man is, kan OVC-trainer Rob van der Kaaij altijd een beroep op hem doen. En vaak is dat nog succesvol ook.

GSBW – OVC’26 2-2 (1-1). 7. (e.d.) 1-0, 24. Andrew van de Wouw 1-1, 47. Luuk Becker 2-1, 83. Corné Akkermans 2-2. Rood: 25. Randy Delor (OVC’26).

,,De verdedigende organisatie stond niet goed bij OVC en daardoor kregen wij de ruimte om te voetballen. Toen kregen zij echter rood en speelden ze bij balverlies met vier in plaats van drie middenvelders. Hierdoor kregen we juist weer minder ruimte, maar na de 2-1 denk je toch de wedstrijd uit te kunnen voetballen, omdat zij moeten komen. Zij namen risico en kwamen er via de counter een paar keer gevaarlijk uit. Balen dat die 2-2 valt, maar misschien wel terecht”, zei Dennis de Bruijn, trainer van GSBW.

,,Trots overheerst nu vooral. We spelen zo lang met tien man in moeilijke omstandigheden en pakken een punt. Als die rode kaart valt, teken je daar natuurlijk voor, maar achteraf baal je wel een beetje. Vanaf dat we met tien man spelen, worden we beter en beter en krijgen we genoeg goede kansen, maar bleef het bij 2-2”, zei OVC’26-coach Rob van der Kaaij.

De 43-jarige supersub, Corné Akkermans, was opnieuw goud waard. Met zijn tweede balcontact maakte hij de gelijkmaker. ,,Geweldig. Dit is nou echt zo’n voetbaldier waar je altijd op kan rekenen als trainer”, zei Van der Kaaij.

Jong Brabant – WSJ 2-2 (1-1). 20. Abdel 0-1, 44. Gijs van Zeeland 1-1, 56. Tjark Oeben 2-1, 80. Mohamed Albaki 2-2.

,,Het liefste wil je als coach een wedstrijd zonder externe factoren, maar dat is niet te doen, dus daar zeur ik ook niet over. De wind had vandaag invloed en daardoor zie je twee verschillende helften. We wilden vandaag wel, maar het lukte gewoon niet. Het geluk en de flow uit de eerste weken is er gewoon even niet, want we raken bijvoorbeeld nog twee keer de lat. We weten dat we een toetje hebben aan het einde van het seizoen, maar we moeten toch gaan kijken hoe we hier uitkomen om nog mee te doen”, zei Jong Brabant-trainer Boy van den Bogaard.

,,Ik ben blij met het resultaat, punten zijn heel fijn. Moet wel zeggen dat ik het eigenlijk belachelijk vind dat de KNVB dit soort wedstrijden laat doorgaan, want het was niet te doen met de wind. We moeten in de eerste helft eigenlijk met 0-3 voorstaan, maar laten dat na. Zij zijn in de tweede helft wat beter en als je dan 2-1 achter komt is het heel lekker om een punt te pakken, maar de jongens verdiende misschien meer”, zag WSJ-trainer Frank de Brouwer.

Gesta – Tuldania 1-0 (1-0).

,,Het was een zure middag voor ons. We creëren genoeg kansen, maar hij wilde er echt niet in. We raken twee keer de lat en missen een aantal keer een-op-een met hun keeper. We wilden na de 4-0 overwinning van twee weken geleden de lijn doortrekken. In het spel lukte dat wel, want we geven weinig weg en creëren genoeg kansen. Het resultaat was er alleen niet. Ik vraag me ook wel af of het sportief iets voorstelde met deze wind”, zei Tuldania-trainer Kees Mollen.

Were Di – Viola 1-3 (0-1). 14. Tim Oomen 0-1, 57. Tim de Jong 0-2, 89. Justin Meeuwissen 1-3.

,,Mijn ploeg is in ‘optima forma’. Het gaat al weken goed, maar nu is het resultaat er ook een keer. Het kwam er allemaal uit vandaag. Na de 0-1 gingen zij voor mijn gevoel al snel alles of niets spelen. Op een gegeven moment speelde hun keeper meer als centrale verdediger. Ik ben afgelopen week vijftig geworden en de jongens zeiden vandaag dat dit mijn verjaardagscadeau was. Dan ben ik op het eind van het seizoen wel zeventig zullen we maar zeggen”, zei een blije Richard de Beer, trainer van Viola.

Audacia – Spoordonkse Boys 0-1 (0-1). 40. Thieu de Kroon 0-1.

,,Het was een open wedstrijd, maar wij trokken uiteindelijk aan het langste eind. Thieu zette ons vlak voor rust met een mooie knal van een meter op twintig op voorsprong. Daarna vergaten we de 0-2 te maken en dan blijft het natuurlijk spannend. Onze keeper, Menno Kuulkers, hield ons een aantal keer goed op de been ook. We gaan met een goed gevoel de carnaval in”, aldus Spoordonkse Boys-trainer Coen Vos.

Audacia-trainer Hans Richters baalde na de nederlaag. ,,We wisten dat het een moeilijke opgave zou worden, maar we gingen met opgestroopte mouwen op zoek naar het openingsdoelpunt. De lat zorgde ervoor dat die er niet kwam, maar de beste kansen waren voor ons. Hun keeper was vandaag echt de uitblinker en ondanks al die kansen gingen we weer de boot in. We staan nu laatste en moeten snel iets omgooien. Nu eerst carnaval, daar scoren de jongens in ieder geval punten.”

Het goede gevoel bij Spoordonkse Boys is logisch. De ploeg is al twaalf wedstrijden ongeslagen en gaat op doelsaldo aan kop in de tweede periode.