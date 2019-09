Goolse hunkering naar promotie

Wat brengt jullie in Goirle?

Al jaren spreken hoofdtrainers bij VOAB de wens uit te willen promoveren. William van Overbeek (nu Emplina) zei dat twee seizoenen geleden. Vorige jaargang sprak Gerard van Gils de ambitie uit om in de top 3 te eindigen in zondag tweede klasse E. Kersverse coach Werner Cools, overgekomen van Sarto, heeft nog geen doel gesteld. Maar alles en iedereen binnen de club wil graag hogerop. Met enkele spelers die betaald voetbal hebben gespeeld, zoals Casper van Beers (FC Den Bosch, FC Dordrecht) en Thomas Huijben (RKC Waalwijk), beschikt de selectie over voetballende kwaliteiten. Deze zomer verwelkomde VOAB ook nog eens de keepers Van Iersel (22) en Van Beers (25). De een raakte als tweede keeper op een dood spoor bij UNA, de ander verloor het plezier bij SteDoCo.