Gouda Quint meldt zich door vijf doelpunten eindelijk bij de echte top van de BD Zilveren Schoen

Het was de eerste keer dat Gouda Quint vijf keer in een wedstrijd wist te scoren. Tweemaal eerder slaagde hij erin om vier doelpunten in een duel te maken. Zijn handvol treffers levert hem de zesde plaats op in het topscorersklassement van het Brabants Dagblad. De laatste keer dat Gouda Quint in de top tien stond was op 9 december, toen was hij terug te vinden op de negende plaats.