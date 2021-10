Gouden greep GDC-trainer brengt twee doelpunten op

Een zinderende voetbalwedstrijd in Eethen. De equipe van GDC-trainer Gerrit Molenaar liep binnen twintig minuten al tegen een 0-2 achterstand aan, maar kon knap terugkomen tegen BLC.

GDC – BLC 3-2 (1-2). 12. Niels Nagtzaam 0-1 19. Piet Vollebergh 0-2 23. Erik den Ouden 1-2 72. Jamie Youell 2-2 90+4. Jamie Youell 3-2.

Bijzonderheid: In de eerste helft leek het wel dat beide ploegen een bromfiets hadden ingeslikt, zo hoog lag het tempo. De Bosschenaren hadden het betere van het spel, toch was het logisch geweest als de stand bij de rust 2-2 was geweest: pal na het tweede doelpunt van BLC schoot Tom van Rijswijk de bal tegen de paal. Toen na de hervatting Justin Youell werd gewisseld dirigeerde GDC-trainer Gerrit Molenaar zijn broer Jamie naar de frontlinie. Dat bleek een gouden greep, want met twee doelpunten bezorgde hij de thuisclub zijn eerste competitiezege van dit seizoen.

Bas van den Berk, middenvelder bij BLC, was na afloop doodmoe. “Het is een groot en zwaar veld, de bal vloog op en neer. Dan ga je dat voelen, zeker als je 34 jaar bent.” Dat moordende tempo is juist het handelsmerk van de ploeg uit Eethen, vond Van Rijswijk. “Voetballend heeft BLC meer in huis, daar zetten wij meters maken tegenover.”

TSVV Merlijn – GVV’63 1-4 (1-3) 15. e.d. 0-1 25. 1-1 33. Mathijs Libbers 1-2 42. Daniël Bouma 1-3 60. Nick Linnenbank 1-4.

Bijzonderheid: De voetballers van Merlijn studeren bijna allemaal aan de Universiteit van Tilburg. Slimme jongens dus. Daarom is het maar amper te begrijpen dat ze GVV’63, dat als dé kampioenskandidaat wordt bestempeld, nogal naïef tegemoet traden. “Die jongens voetbalden frank en vrij, deden het echt leuk”, zag GVV-trainer Denny van Geffen, “maar ze namen daarbij wel veel risico. Vooral op de vleugels in de laatste linie zag het er niet goed uit. Daar hebben we uitstekend van geprofiteerd.”

MVV’58 – NOAD’32 3-0 (1-0) Knoops 1-0, 52. Lafranceschina 2-0 82. De Leeuw 3-0. Rood: 53. Speler MVV’58.

Bijzonderheid: Bij MVV’58 leek er op voorhand wat te halen zijn voor de Wijk en Aalburgers: de ploeg uit Meteren had zijn eerste twee wedstrijden verloren. Het kwam er niet van, al kregen de gasten na een veldverwijzing van een speler van de thuisclub in de 53e minuut kort daarop twee fraaie kansen om de spanning terug te brengen in de wedstrijd. “We misten voor open doel, daarna de bal op de paal”, zag pr-man Anton de Waal. “En daar hield het mee op. We zijn te licht bevonden, vooral vanwege een lichte bezetting. We kampen met nogal wat blessures.”

Sparta’30 – Schelluinen 1-2 (1-1) 67. Pascal van Delden 1-2.

Bijzonderheid: Het is de tweede competitienederlaag van de ploeg uit Andel, de eerste op eigen veld.

ONI – NEO’25 (0-1) 45. Django Hooymaayers 0-1. Gestaakt in de 67e minuut.

Bijzonderheid: Vlak voor rust scoorde Django Hooymaayers op fraaie wijze voor de Tricolores. In de 67e minuut ging het bij een duel helemaal mis met Django, zag NEO-trainer Stefan Brok. “Zijn knieschijf was helemaal verschoven, stond in het verlengde van zijn dij. 112 gebeld, de ambulance kwam na ongeveer een halfuur. De ambulancebroeders hebben ter plekke zijn knieschijf teruggezet en hem daarna meegenomen naar het ziekenhuis. Intussen was het al kwart over vijf geworden. We zijn ons een ongeluk geschrokken, veel emoties. Voetballen, dat zagen we niet meer zitten.”

BZC’14 – Haaften 0-1 (0-1) 20. Danny Verwolf 0-1.

Bijzonderheid: Haaften, dat in de derde klasse altijd moest knokken om sportieve ellende te voorkomen, leeft voor even op een roze wolk: de mannen van trainer Bart Fransen staan door een doelpunt van Danny Verwolf op een derde plaats. Zover was het nooit gekomen als na de hervatting de thuisclub beter met de fraaie kansen was omgesprongen. “Tot drie keer toe verschenen we één op één voor hun doelman”, zag BZC-trainer Lenard Weber. “Dan is het niet fraai als je er daar niet eentje van benut.” Fransen was uiteraard blij met de drie punten en de voorlopig nieuwe status van Haaften, maar hij was ook realistisch: “Het had ook zomaar 3-3 kunnen worden.”

SV Capelle – Vuren 3-1 (3-0) 8. Ferry Caron 1-0 20. Quinten van Caem 2-0 33. Tygo de Jong 3-0 83. Bas van der Vliet 3-1.

Bijzonderheid: In de laatste ontmoeting tussen beide ploegen gaf SV Capelle een 3-0 voorsprong weg. “Dat spookte nog wel even door ons hoofd toen we na een goed halfuur al drie keer hadden gescoord”, zegt leider John Treffers. Zover kwam het dus nooit, ook te danken aan doelman Jasper Verduijn die met fraaie reddingen het vuur dat na de tegentreffer even oplaaide snel doofde.