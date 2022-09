Gouden jubileum HRC’14, maar wel met een dof randje: ‘Bewust gekozen om twee stappen terug te zetten’

amateurvoetbalDecennialang was HRC’14 een bolwerk voor vrouwenvoetbal op niveau. Dat is nu even niet meer het geval. Hoe kan dat?

De mannen van HRC’14 hebben het afgelopen seizoen nog de nacompetitie gespeeld voor promotie. Wat heel mooi is. Toch waren het vooral de vrouwen die er in sportief opzicht jarenlang met kop en schouders bovenuit staken bij de fusieclub van de buurdorpen Hurwenen en Rossum. Vooral in de periode dat het slechts bij enkele voetbalverenigingen werd ‘gedoogd’ dat vrouwen tussen de kalklijnen tegen een bal mochten trappen.

Caroline Blom kan erover meepraten. ,,Ik ben begonnen bij GVV’63", zegt de 33-jarige aanvoerder. ,,Op mijn achttiende heb ik de overstap gemaakt naar HRC omdat ik mezelf nog meer wilde ontwikkelen.” Dat is gelukt, al was het met horten en stoten. Begonnen in de derde klasse, daarna gepromoveerd. Nadien nog een stap naar boven gezet, maar na één seizoen weer teruggevallen op het oude niveau. Dat herhaalde zich nog een keer. ,,Die eerste klasse was een stuk sterker, iets te hoog gegrepen voor ons. Onze tegenstanders konden uit een veel grotere vijver vissen dan wij. Wat dat betreft zijn we maar een heel kleine club.”

Radicaal veranderen

Tot vorig seizoen kwam HRC’14 uit in de tweede klasse zondag. Dat gaat radicaal veranderen. Want van zondagvoetbal gaan de voetbalsters naar de zaterdag. Op een stuk lager niveau dan ze gewend waren. ,,We beginnen in de vijfde klasse zaterdag”, zegt Blom. ,,Dat is een tegenvaller, we hadden ingeschreven voor de vierde klasse.” Dan nog: het is toch een hele teruggang. ,,We hebben er bewust voor gekozen om twee stappen terug te zetten, want in het zaterdagvoetbal zijn de teams doorgaans een stuk sterker dan in het zondagvoetbal. Komt nog bij: we leveren wat kwaliteit in.”

Inleveren van voetbalvermogen, het heeft verschillende factoren. Blom: ,,In de coronatijd konden we dus niet voetballen, dat heeft er behoorlijk ingehakt. Het meidenvoetbal zit onder meer door de prestaties van de Oranje Leeuwinnen de laatste jaren enorm in de lift. Op zich een goede zaak, maar daardoor is de concurrentie in onze regio gegroeid. Denk aan OJC Rosmalen, Emplina. En sommige speelsters waren de lange reizen naar Limburg, zoals een wedstrijd helemaal in Landgraaf, beu.” Dan nog hadden de vrouwen van HRC'14 ervoor kunnen kiezen om op zondag uit te blijven komen. Ook dat bleek een heikel punt. ,,Een groot deel van de speelsters vond de zaterdag prettiger om te spelen, waren ze op zondag vrij.”

Was het voor de vrouwen slikken dat ze dit seizoen door de KNVB in de kelder van het zaterdagvoetbal zijn gekukeld, ook het bestuur was in eerste instantie niet gelukkig met deze move. ,,Dit seizoen vieren we het vijftigjarig bestaan van het vrouwenvoetbal in Hurwenen en Rossum. Dan is het natuurlijk niet leuk dat in het jubileumjaar zo veel stappen terug worden gezet. Natuurlijk, wij hebben ook wel gedacht: moeten we dit nu wel doen? Ja dus, het kon niet anders.”

Zondagclub

Het bestuur werkte mee, onder één restrictie: we zijn een zondagclub, dat willen we met de vrouwen ook uitdragen. Blom: ,,Ons tweede zondagteam gaat onze plaats innemen. Maar niet in de tweede klasse, ze komen uit de in de vierde klasse.”

Al met al komt het erop neer dat HRC’14 voorlopig geen springplank meer vormt voor regionaal talent. ,,We gaan weer werken aan de toekomst. Meiden zijn er genoeg, maar die moeten nog ervaring opdoen. Daar krijgen ze nu alle kans toe.”

Volledig scherm Caroline Blom gaat met HRC'14 naar het zaterdagvoetbal. © Pix4Profs/Thomas Segers