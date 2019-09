GRC 14-aanvaller Traoré droomt van een plek tussen de Olifanten

Ousmane Traoré kwam als 9-jarig jochie samen met zijn moeder en twee zusjes naar ons land. Eerder was zijn vader thuisland Ivoorkust al ontvlucht. In Rijswijk werd het gezin herenigd. Daar ontpopte de kleine Ousmane zich als voetballer en anno 2019 is hij uitgegroeid tot één van de beste aanvallers van zaterdageersteklasser GRC 14.