GRC 14 doet zichzelf tekort

GRC 14 - Roda ’46 2-4 (1-2). 20. 0-1, 30. 0-2, 35. Stan van Tilburg 1-2, 75. Koen van Baardwijk 2-2 (strafschop), 76. 2-3, 85. 2-4.

,,We hebben te weinig gekregen. We waren een uur lang de betere ploeg in alles”, stelde GRC 14-trainer Piet de Kruif. Zijn ploeg werkte nog wel een 0-2 achterstand weg. ,,Toen gingen we vervolgens voor de drie punten maar binnen een minuut stonden we weer achter door een schot vanaf dertig meter. Daarna zijn we risico’s gaan nemen en in plaats van 3-3 werd het 2-4.” Bij GRC 14 worden ze nog niet nerveus van de huidige situatie op de ranglijst. ,,We hebben ervaring hoe we telkens ons moeten redden”, wijst De Kruif op voorgaande jaren. ,,We knokken er hard voor. Iedereen weet wat te doen staat.”

Huizen - Almkerk 3-1 (2-0). 10. Jeroen Lamme 1-0, 43. Timo Vos 2-0, 65. Steven Molenschot 2-1, 75. Theo Visser 3-1.

Verliezen van Huizen is geen schande. ,,Het is een heel compleet team. Een echte kampioenskandidaat. We hebben eervol verloren”, vond Almkerk-trainer Ad van Seeters. Almkerk deed lange tijd goed mee. ,,We dachten met een 1-0 achterstand de rust in te gaan maar helaas verslikte onze keeper zich en werd het toch nog 2-0. Na rust hebben we Jonathan van Eerd ingebracht en zijn we op zoek gegaan naar de 2-1 die er ook kwam. Daar schrok Huizen wel van. Als we wat secuurder aan de bal waren geweest had er misschien iets meer ingezeten”, vervolgde Van Seeters.

Nivo Sparta - Woudenberg 4-0 (2-0). 13. Frenk Schaap 1-0, 35. Frenk Schaap 2-0, 73. Iain Brands 3-0, 75. Daan Schreuders 4-0.

Nivo Sparta heeft de nare smaak die het overhield aan het treffen met Montfoort SV’19 een week eerder weggespoeld. ,,We hebben het goed beantwoord. We kregen de complimenten van de trainer van de tegenstander voor ons goede spel”, was Nivo Sparta-trainer in zijn nopjes. Hij zag zijn team mooie goals fabriceren en Roan van der Zalm na blessureleed zijn rentree maken.

WNC - LRC Leerdam 3-1 (1-0). 21. Eyoub Allaoui 1-0, 63. 1-1, 73. Gideon Emanuels 2-1, 85. Kay van den Bogaard 3-1.

Door de zege blijft WNC de derde plaats in handen houden. ,,We hebben even billen moeten knijpen toen LRC op 1-1 kwam. Daar moesten we wel vijf minuten mee omgaan. We hadden eigenlijk voor rust al de zaak moeten beslissen”, aldus WNC-trainer Cor Prein.