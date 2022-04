GRC 14 glipt gelijkspel uit de vingers

GRC 14 - Huizen 1-2 (1-1). 25. Koen van Baardwijk 1-0 (strafschop), 43. Felitciano Zschusschen 1-10, 88. Jeroen Lamme 1-2.

Huizen greep op z’n Ajax de drie punten. Zo kwam het kort voor rust op gelijke hoogte en een paar minuten voor tijd greep de koploper de winst. Natuurlijk was Huizen de betere ploeg. GRC 14 zette daar een grote wilskracht tegenover. De gastheren kregen ook de nodige kansen om afstand te nemen. De mooiste was ver in de tweede helft van Wilco van Rossem die echter in kansrijke positie naast mikte. ,,We hebben er alles aan gedaan om het maximale eruit te halen. Ik vind ook dat we aardig mee hebben gedaan. Wel zuur dat het zo kort tegen het einde mis gaat. Dat doet dan pijn”, aldus GRC 14-trainer Piet de Kruif.

Roda ’46 - WNC 1-2 (1-2). 8. Gideon Emauels 0-1, 13. Michael Soepnel 0-2, 21. 1-2.

WNC kende een voortvarende start. ,,Maar we verzuimden om voor rust verder afstand te nemen en de 1-2 gaven we weg”, vond WNC-trainer Cor Prein die vijf spelers met blessures miste. Zo zag hij voor rust Gideon Emanuels nog de lat raken en Eyoub Allaoui een niet te missen kans voor leeg doel verprutsen. WNC wedijvert met Sliedrecht om de derde plaats die nacompetitie inhoudt. De nummers vijf, Nivo Sparta en Montfoort SV’19 staan inmiddels op tien punten.

Nivo Sparta - Montfoort SV’19 1-2 (1-0). 25. Frenk Schaap 1-0, 55. Emrie Bakker 1-1, 58. Bart Roelofs 1-2.

Het bezoek van Montfoort SV’19 met oud-Nivo-trainer Theo de Boon op de bank aan Nivo Sparta is voor de Zaltbommelnaren niet goed afgelopen. Het werd een 1-2 verlies. ,,We speelden in de eerste helft heel goed en vergaten het verschil te maken”, keek Nivo Sparta-trainer Niels Blom terug. Het bleef dus bij de 1-0 van Frenk Schaap die het eindstation van een leuke aanval was. ,,Na rust probeerden we een grotere voorsprong te forceren maar de bal viel niet goed”, vervolgde Blom. Bij de bezoekers ging het beter en de boys van De Boon bogen de achterstand om in een 1-2 voorsprong. In een hectische slotfase probeerde Nivo Sparta het tij nog te keren maar tevergeefs. Na afloop waren er nog strubbelingen met over en weer onvriendelijkheden.

LRC Leerdam - Almkerk 2-3 (2-2). 15 Rick van loo 1-0, 20. Rick van Loo 2-0, 35. Steven Molenschot 2-1, 40. Quinton Eugenia 2-2, 90 +7 Quinton Eugenia 2-3.

Almkerk toonde opnieuw veerkracht. Het deed voor rust een 2-0 achterstand teniet en greep in de extra tijd de volle winst. Quinton Eugenia (volgend seizoen naar Sliedrecht) was daarbij de grote man. Door de winst verlieten de Almkerkers de laatste plaats ten nadele van SVL. Trainer Ad van Seeters had wat omzettingen moeten doen ten opzichte van vorige week toen Woudenberg werd verslagen. ,,Niet trainen is niet spelen. Zo ben ik nu eenmaal als trainer. Vandaar”, legde Van Seeters zijn wisselingen uit.