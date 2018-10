GRC 14 haalt eerste zege op bij WNC

WNC - GRC 14 1-3 (1-0).

GRC 14-trainer Piet de Kruif zag zijn ploeg voor rust iets minder agressief spelen dan de thuisclub die toen terecht op 1-0 kwam. Maar na rust was het helemaal anders. De agressiviteit was overgestapt naar de bezoekers en dat betaalde uit. In vier minuten tijd wist de tweeling Michael en Wesley van den Oever de achterstand om te buigen in een 1-2 voorsprong. In de laatste minuut zorgde Michael van den Oever ook nog voor 1-3. De eerste zege was een feit.