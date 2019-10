GRC’14 heeft de wind tegen, Nivo Sparta ten onder door ‘pechgevalletje’

Sliedrecht - Almkerk 1-0 (0-0). 82. Marciano Simonis 1-0.

Almkerk-trainer Ad van Seeters typeerde het verlies als ‘zuur’. ,,Sliedrecht was wel de betere ploeg maar daar hadden we ons goed op ingesteld. We hielden lang de nul. Voor rust hadden we een strafschop verdiend toen Jelle Stalenhoef duidelijk met twee handen werd vastgehouden”, keek Van Seeters terug. Acht minuten voor tijd tekende de thuisclub via een afstandsschot van Marciano Simonis de overwinningstreffer op.

WNC - Oranje Wit 0-2 (0-1). 2. Thomas Boudesteyn 0-1, 61. Max van Bezooijen 0-2.

,,We waren niet goed genoeg. We misten het gif wat je nodig hebt om aanspraak op een overwinning te maken”, sprak WNC-trainer Cor Prein teleurgesteld over de 0-2 nederlaag. Zijn ploeg kwam uit een corner al snel op achterstand en moest in de achtervolging. Gideon Emanuels en Willem-Paul van der Heijden kregen kansen op de gelijkmaker maar het was allemaal ‘net niet’. Prein: ,,In de tweede helft waren er ook mogelijkheden en toen Oranje Wit uit een counter 0-2 maakte, werd het moeilijk. Heel jammer. We hadden moeten winnen van Oranje Wit gezien de stand op de ranglijst.”

Nieuw Lekkerland - GRC’14 4-0 (1-0). 43. Sjoerd Slob 1-0, 79. Niels Brekelmans 2-0, 86. Lennert de Vries 3-0, 90. Wim de Jong.

De ene week is de andere niet. ,,Vorig week tegen Nivo hadden we ‘de wind mee’ en nu hadden we ‘de wind tegen’. De mensen lezen 4-0 verlies en denken dan dat we weggespeeld zijn maar zo was niet de wedstrijd”, aldus GRC 14-trainer Piet de Kruif. ,,We waren eigenlijk tachtig minuten lang niet de mindere.” De koploper kwam net voor rust op 1-0. Na de hervatting kreeg GRC’14 kansen op de gelijkmaker maar die werden gemist. De Kruif: ,,Ja, en dan tien minuten voor het einde komt Nieuw Lekkerland uit het niets op 2-0. Vervolgens zijn we aanvallender gaan spelen en hoopten we op de 2-1 maar worden we de thuisclub weggecounterd naar 4-0.”

Nivo Sparta - Papendrecht 0-1 (0-0). 84. Jay Luciano 0-1.