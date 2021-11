GRC 14 heeft het even niet

GRC 14 - FC De Bilt 0-3 (0-3). 9. Sander van den Berg 0-1, 17. Robin Notenboom 0-2, 24. Murat Soner 0-3.

,,In het eerste half uur stonden we verdedigend niet best. De tegenstander was beter en slimmer”, sprak GRC 14-trainer Piet de Kruif. ,,Momenteel hebben wij het even niet. We zijn op dit ogenblik niet goed genoeg.” Dat was de eerste drie wedstrijden van dit seizoen anders bij de fusieclub. ,,Maar toen waren we compleet en dat is nu niet het geval. Dat is de realiteit.” Gelukkig voor De Kruif krabbelen een paar spelers weer op uit de ziekenboeg. Zo is Mitchell Bastianen op de terugweg en maakte Samed Köksal weer minuten.

Nivo Sparta - Sliedrecht 0-2 (0-0). 55. Justin Beemsterboer 0-1 80. Justin Beemsterboer 0-2. Bijzonderheid: Justin Beemsterboer (LRC Leerdam) mist strafschop.

Nivo Sparta miste vooral achterin nogal wat spelers maar trainer Niels Blom wilde de nederlaag daar niet op schuiven. ,,De jongens die er in stonden hebben het supergoed gedaan. Ik vond het ook een gelijkopgaande wedstrijd”, aldus Blom. Tot de rust hield Nivo Sparta de zaakjes dicht. ,,Sliedrecht heeft het niet cadeau gekregen.”

LRC Leerdam - WNC 3-0 (1-0). 37. Bouke Bakker 1-0, 80. Ansuuu Camara 2-0, 87. Timo Lutters 3-0.

De nederlaag was voor WNC een streep door de rekening in de strijd om de bovenste plaatsen. ,,Dit hadden we vooraf niet verwacht. We hebben weer eens van onszelf verloren”, aldus een teleurgestelde WNC-trainer Cor Prein. ,,We hebben niet gebracht wat we kunnen brengen.” Prein zag zijn ploeg slap beginnen en dat kostte zijn ploeg misschien wel de kop. Als Gideon Emanuels na rust bij de 1-0 achterstand had gescoord zou het wellicht ook anders zijn geworden. ,,We waren in die fase ook de bovenliggende partij. Kort daarna wordt het 2-0 en dat was de nekslag.

Montfoort SV’19 - Almkerk 3-3 (1-1). 27. Jonathan van Eerd 0-1, 30. Mike van Oostrum 1-1, 52. Emrie Bakker 2-1, 58. Jonathan van Eerd 2-2, 69. Miek Sluijter 3-2. 90. Sharog Susani 3-3. Rood: 35. Remco den Besten (Almkerk) en een speler van Montfoort SV ‘19

Almkerk doet aan puntjes sprokkelen. Het was wel op het nippertje dat de ploeg van trainer Ad van Seeters in Montfoort nog wat kon oogsten. ,,Maar dikverdiend. We hebben karakter en veerkracht getoond”, aldus Van Seeters. Beide teams moesten tien minuten voor rust na rood aan weerszijden met een manneke minder spelen. Bij Almkerk viel Jelle Stalenhoef ook nog uit. Het punt stemde Van Seeters tot tevredenheid. ,,We hebben weer vooruitgang geboekt. Na rust vond ik ons het beste van het spel hebben met veel balbezit.”