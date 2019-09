GRC’14 met derde keeper niet sterk genoeg voor bezoekend Heerjansdam

Zowel de eerste als de tweede keeper van de Giessense equipe was niet beschikbaar voor de wedstrijd tegen Heerjansdam, dus was het de beurt aan Pieter Muilwijk. Ook hij kon een thuisnederlaag niet voorkomen.

GRC 14 - Heerjansdam 3-5 (1-3). 10. John van Vugt 0-1, 21. Ronald Ouwens 0-2, 22. Ousmane Traoré 1-2, Ronald Ouwens 1-3, 54. Michael van den Oever 2-3, 61. Giovanni Smit 2-4, 82. Youri van Dalen 2-5, 88. Ousmane Traoré 3-5.

,,Over de eerste helft ben ik zwaar ontevreden. Niet scherp genoeg en we creëerden niets. Na de hervatting hebben we er keihard voor gewerkt. Toen waren we ook niet de mindere tegen toch wel een goede tegenstander. Op het vertoonde in de tweede helft moeten we voortborduren”, keek GRC 14-trainer Piet de Kruif terug.

Bij GRC 14 stond derde keeper Pieter Muilwijk onder de lat. Dennis Mijdam is geblesseerd en ook over nieuwkomer Nicky Janssen kan De Kruif momenteel niet beschikken.

LRC Leerdam - Almkerk 2-1 (2-0). 21. Ferry Meijdam 1-0, 44. Arwin van Soest 2-0, 46. Jonathan van Eerd 2-1.

,,We waren niet scherp genoeg en te slordig. De twee tegengoals waren twee beoordelingsfouten van ons. We leverden ook heel veel ballen in. Voor rust was het gelijkopgaand en kregen we ook goede kansen. Na rust heb ik Jonathan van Eerd ingebracht voor de geblesseerde Remco den Besten. Die scoorde ook prompt en ik dacht echt van ‘we gaan loskomen’. We bleven echter grossieren in foute passes. Op het laatst nog alles of niets gespeeld. Onze keeper Maikel Korebrits voorkwam dat het nog 3-1 werd”, aldus Almkerk-trainer Ad van Seeters.

Almkerk rook wel even aan de 2-2. Van Seeters: ,,Volgens ons was de bal duidelijk de doellijn gepasseerd maar de scheidsrechter had het niet geconstateerd.”

Terneuzense Boys - WNC 0-3 (0-2). 6. Willem-Paul van der Heijden, 32. Joel Sanaky 0-2, 51. Gideon Emanuels 0-3.

,,Een goede overwinning van ons. Niets op af te dingen. We hadden de overhand. Alleen vond ik ons spel wat rommelig waardoor we onszelf af en toe in moeilijkheden brachten”, keek WNC-trainer Cor Prein terug.

Vorig seizoen won WNC ook de eerste competitiewedstrijd maar vervolgens werd het een seizoen dat niet lekker liep. ,,We hopen dit nu absoluut niet te herhalen”, lachte Prein.

Montfoort SV’19 - Nivo Sparta 1-1 (0-0). 50. Mohammed Nikbakht 0-1, 76. Denny van Loen 1-1 (strafschop). Rood: Speler Montfoort SV’19 (2x geel).

,,Tactisch gezien en ook qua beleving hebben we het goed gedaan. De 1-1 is een goed begin”, aldus Nivo Sparta-trainer Theo de Boon.

Als nieuwbakken eersteklasser moest Nivo Sparta wel even wennen aan het niveau. ,,Fysiek is het ook een ander verhaal. Maar we deden goed”, vervolgde De Boon.