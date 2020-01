GRC 14 stelt teleur in derby tegen Almkerk, Nivo Sparta voor het eerst boven de streep

GRC 14 - Almkerk 1-2 (0-0). 46. Jonathan van Eerd 0-1, 49. Samed Köksal 1-1, 62. Jonathan van Eerd 1-2.

De streekderby was verre van hoogstaand, maar daar maalde Almkerk niet over. ,,We hebben heel volwassen gespeeld. Onze kracht was ook dat we bleven voetballen. De saamhorigheid was groot”, zag Almkerk-trainer Ad van Seeters. GRC 14-trainer Piet de Kruif baalde van zijn ploeg. ,,We haalden ons niveau niet. Almkerk was slimmer. Op het laatst vergaten wij ook onze grote spitsen te bedienen. We vergaten de bal voor de pot te gooien. Dat mogen we onszelf kwalijk nemen.”