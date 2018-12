GRC’14 verliest in slotminuut, WNC blijft tegen Leerdam steken op 0-0

Trainerscarrousel Trainer Manfred van Erp verlengt bij BMC

7 december Manfred van Erp is ook komend seizoen trainer/coach van derdeklasser BMC. De 51-jarige oefenmeester begon twee jaar geleden in Berlicum aan zijn eerste klus als hoofdtrainer, nadat hij al eerder het tweede elftal onder zijn hoede had. Ook was Van Erp een periode assistent/coach bij BMC.