GRC 14 zet droomstart tegen Roda’46 voort

Met zeven punten uit drie wedstrijden maakt GRC 14 een droomstart aan de competitie. Het duel in Leusden zette de ploeg van Piet de Kruif met een penalty de reeks door.

Roda’46 - GRC 14 0-1 (0-0). 73. Koen van Baardwijk 0-1 (strafschop).

GRC 14 kent een droomstart. Zeven punten uit drie wedstrijden. ,,Daar zijn we superblij mee natuurlijk. Ongekend voor ons”, aldus GRC-trainer Piet de Kruif. Hij zag zijn team over de hele wedstrijd maar één kans weggeven. ,,Een dikke voldoende voor alle spelers.” Koen van Baardwijk werd matchwinnaar. Hij verzilverde de penalty nadat Mitchell Bastiaansen was neergetrokken.

Almkerk - Huizen 2-3 (1-1) 20. Jeroen Lamme 0-1, 40. Quinton Eugenia 1-1, 65. Jonathan van Eerd 2-1, 70. Theo Visser 2-2, 82. Theo Visser 2-3.

Almkerk verloor van de koploper. ,,Een geweldige tegenstander”, sprak Almkerk-trainer Ad van Seeters met ontzag. ,,Vooral in het begin was het een genot om er naar te kijken. We konden gelukkig de schade lang beperkt houden.” Nadat de bezoekers het bal hadden geopend kwam Almkerk er beter in en nam zelfs na rust een voorsprong. ,,Toen bij de 2-1 hadden we secuurder moeten zijn en hadden we wellicht Huizen wat pijn kunnen doen”, aldus Van Seeters. Met een van richting veranderd schot bracht Huizen de balans terug en met een pracht goal trokken de bezoekers de punten alsnog naar zich toe. Van Seeters; ,,We hebben er alles aan gedaan maar kwamen vervolgens kracht en kwaliteit tekort voor de 3-3. We hebben wel een wedstrijd gespeeld waar we mee verder kunnen.”

WNC - Sliedrecht 2-3 (2-2). 5. Kay van den Bogaard 1-0, 21. Bas van Stokkum 1-1, 27. Gideon Emanuels 2-1 (strafschop), 32. Luciano van Harlingen 2-2, 48. Dennis Verhoef 2-3.

Tweemaal kwam WNC op voorsprong maar op het einde stonden de Waardenburgers met lege handen. WNC-trainer Cor Prein sprak van een zure nederlaag. ,,In de eerste helft speelden we goed en hadden we de 2-0 moeten maken. We gaven tweemaal een gemakkelijke goal weg. Na rust ook weer snel de 2-3. Toen moesten we gaan forceren. Dat ging te rommelig en kostte teveel kracht. Op het einde hadden we ook niet meer de power om het recht te zetten.”

Zuidvogels - Nivo Sparta 4-1 (0-0). 59. Daan Schreuders 0-1, 62. Huib van Eijnsbergen 1-1, 68. Raymon Lagerbrug 2-1, 75. Tim Horsmeier 3-1, 82. Redouan Boussoufi 4-1.

Nivo Sparta lonkte even naar de eerste competitiezege. Maar na de gelijkmaker van de thuisclub ging het mis. ,,We stortten helemaal in elkaar. Waarom ? Ik heb er de vinger nog niet achter kunnen krijgen. Het ging allemaal ook een beetje op een lome manier”, keek Nivo Sparta-trainer Niels Blom terug. ,,De 4-1 geeft in ieder geval niet de verhouding weer. We hebben het in de tweede helft onszelf aangedaan.”