Grensrechter valt in en scoort gelijkmaker: ‘Dat het bij het achtste team gebeurt kan ik begrijpen, maar bij ons niet’

Na zeventig minuten bracht Pusphaira een wel heel opvallende wissel. Tom van Dalen, tot dan toe de grensrechter, was harder nodig binnen de lijnen en dus werd hij ingebracht. Een gouden zet: vijf minuten voor tijd schoot hij de gelijkmaker binnen. Patrick Cissen was hier niet over te spreken: ,,Ik heb wel bezwaar ingediend op het wedstrijdformulier.” De scheidsrechter wilde niets weten van het commentaar. ,,Als ik nog een keer zou klagen, zou hij rood geven”, vertelt Cissen. ,,Verder floot hij wel heel goed hoor, dat moet ook gezegd worden. Alleen moet hij zich wel aan de regels houden.”

Het was geen goede wedstrijd van beide kanten, vond Patrick Cissen, de trainer van VOW. ,,Zij kregen vier grote kansen en wij kregen ook vier grote kansen. We maken er allebei één en ik denk dat het een terechte uitslag is.” Tien minuten voor rust waren de bezoekers op voorsprong gekomen. In een een-tegen-een haalde de doelman de aanvallende speler neer: penalty. Bart van de Oever waste het varkentje en zette de ploeg uit Zijtaart op 0-1. Daarna ging het weer gelijk op. Er waren kansen over en weer en de lat behoedde VOW voor een tegentreffer, maar Van Dalen scoorde dus alsnog de gelijkmaker.

Toch wilde de coach van VOW hier niet te lang bij stil staan. ,,De uitslag is wel gewoon terecht. Het ligt aan onszelf dat we niet winnen. Wij hebben veel moeite om het lang vol te houden. Na zeventig minuten worden we te moe waardoor we minder druk op de bal krijgen en de intensiteit van de loopacties afneemt. Dat moet beter. Anders krijg je iedere keer een hele lastige slotfase”, aldus Cissen.

Pusphaira – VOW 1-1 (0-1). 35. Bart van de Oever (pen.) 0-1, 85. Tom van Dalen 1-1.