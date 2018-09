Grensrechter weggestuurd na vlaggen voor buitenspel

Derde klasse D (Z2) Schijndel en Margriet eren slachtof­fers Oss met indrukwek­ken­de minuut stilte

17:58 Voetbal was bij voetbalvereniging Margriet uit Oss bijzaak dit weekend. De club is in rouw na de vreselijke gebeurtenis in de stad. Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Schijndel en Margriet werden de slachtoffers van het spoordrama herdacht.