Grensrechter ziet vanwege drukte niet of bal achter is geweest, HRC'14 verliest

HRC’14 – Ruwaard 1-2 (1-1) 5. Jeroen Nidakiline 0-1 35. Patrick Jansen 1-1 90. Jordy van Orsouw 1-2.

Moment van de wedstrijd: Één minuut voor tijd scoort Ruwaard de winnende treffer. Volgens HRC’14 coach Harald van Deelen maakte zijn grensrechter een foutje. “Die bal was zeker een halve meter over de achterlijn geweest. Alleen omdat het zo druk was kon de grensrechter niet goed zien of de bal achter was.”

Bijzonderheid: Bij de 0-1 van Ruwaard speelde keeper Noah Maas de bal recht in de voeten van de tegenstander. Ruwaard won de derde wedstrijd van het seizoen voor de eerste keer; vorig seizoen pakte Ruwaard pas in de 13e competitieronde de volle buit.

Wadenoijen – Heerewaarden 2-1 (2-1) Joost de Groot 0-1

Bijzonderheid: Joost de Groot scoort het eerste doelpunt van Heerewaarden in dit seizoen. “Ondanks het verlies is de sfeer positief in de kleedkamer”, zei Heerewaarden-coach Eugene Geenen

DSS’14 – RK DESO 0-0

Bijzonderheid: DSS’14 blijft ongeslagen en heeft nog geen enkele tegentreffer tegen gekregen in deze competitie. “De wedstrijd was erg saai en werd vooral op het middenveld gespeeld”, antwoordde DSS-leider Kees de Vries

,,We krijgen met dit punt te weinig want ook met tien man waren we beter dan de tegenstander”, aldus bestuurder van DESO Tamara Brondsema.

Maaskantse Boys – Ophemert 2-2 (1-1). 2. 0-1, 26. Clint van Creij 1-1, 82. 1-2, 88. Clint van Creij 2-2.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Maaskantse Boys komt twee keer terug na een achterstand maar dat stemt trainer Maurizio Atzeni slechts matig tevreden. ,,Qua scoreverloop wel blij met dit punt maar gezien het wedstrijdbeeld doen we onszelf enorm tekort.”

OKSV – SBV 2-3 (1-2). 10. Jaimy Knipping 0-1, 25. Kevin Heijnen 0-2, 34. Perr Hidding 1-2, 60. Joep Cruijsen (pen.) 1-3, 77. Ronald Reijs 2-3.

Moment van de wedstrijd: Na een uur spelen viel Roel van Dinther ongelukkig met zijn hand op de bal: penalty, doelpunt en marge weer twee goals in het voordeel van SBV.

MOSA –BZS 0-0. Rood: 88. Bram Pennings (MOSA’14, 2x geel).