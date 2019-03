Griepink is op de juiste plaats bij Wilhelmina: ‘Mijn vriendin Maartje is daarvan de belangrijkste reden’

Hoewel hij nog in het tweede van Emplina speelde, was de 21-jarige Mike Griepink afgelopen seizoenen al vaak aanwezig bij Wilhelmina. ,,Het is er altijd gezellig en in het tiende spelen mijn vrienden", legt hij uit. Maar dat is niet de enige reden: ook zijn vriendin Maartje van den Aarssen speelt bij de Bossche amateurvoetbalclub, als snelle buitenspeelster bij het eerste vrouwenelftal. Vandaar dat hij vorig seizoen al informeerde om als selectiespeler voor Wilhelmina uit te komen, maar toen hadden de Bosschenaren hem niet nodig. Nog niet, zo bleek.