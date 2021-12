Groot tekort aan amateurscheidsrechters: ‘Waarom zou je je wekelijks laten uitschelden door 22 man?’

2F Verdedi­ging Wilhemina’26 kreeg al vroeg bezoek van Sinter­klaas

De goedheiligman is weer in het land en daarmee komt Pakjesavond steeds dichterbij. Wellicht dat de verdedigers van Wilhelmina’26 ook in een gulle bui waren, want trainer Hans de Jong bekroop het gevoel dat zijn spelers cadeautjes weggaven.

27 november