GSBW alleen aan kop na winst op buurman Viola

Zondag 4DGSBW won zondagmiddag van Viola. De 2-1 overwinning op de buren uit Alphen is belangrijk in de strijd bovenin.

GSBW – Viola 2-1 (1-0). 21. Igor van Loon 1-0, 53. Dion van Loon 2-0, 65. Michiel van Oss 2-1.

,,Ondanks dat we een voorsprong hadden, durfden we in de tweede helft meer te voetballen. Na de 2-0 denk je de wedstrijd uit te kunnen voetballen. Na een fout in onze opbouw kwam Viola echter terug en daarna mogen we blij zijn dat ze de gelijkmaker niet nog maken”, zei GSBW-trainer Dennis de Bruijn.

Richard de Beer, coach van Viola, ging met een gemengd gevoel naar huis. ,,Ik ben echt trots op de groep. Er had zeker een punt in gezeten en misschien zelfs meer. Het is gewoon klote, omdat het zo goed was en Tuldania wel wint. Tegen de koploper hoeven wij in principe de punten niet te pakken, maar als de kans er is waarom niet? Er zijn wat jongens terug van langdurige blessures, dus ik denk dat we onze huid duur kunnen verkopen in de tweede seizoenshelft.”

In de blessuretijd kreeg Viola nog dé kans op de gelijkmaker. Bij de tweede paal had een verdediger van Viola hem voor het inschieten, maar zijn inzet ging hoog over.

GSBW ploeg gaat nu alleen aan kop in de vierde klasse D doordat Spoordonkse Boys gelijkspeelde tegen Were Di. ,,Zijn we niet persé blij mee. Ons doel is nu de tweede periode en dat hebben we met nog twee wedstrijden te gaan zelf in de hand”, zei De Bruijn.

Jong Brabant – SV Reeshof 0-3 (0-1). 33. Koen van Otterlo 0-1, 49. Koen van Otterlo 0-2, Tom Siliakus 0-3.

,,Reeshof heeft vandaag dik en dik verdiend gewonnen. Ze waren op alle fronten beter dan wij. In de eerste seizoenshelft hadden we maar van een tegenstander moeten verliezen, en dat was toen ook al Reeshof. Toen speelden we nog gelijk, maar dat zat er vandaag echt niet in. Niemand heeft echt uitgespeelde kansen gehad, maar met twee goede ploegen verlies je een wedstrijd op details en daar waren zij beter in vandaag”, vond Jong Brabant-trainer Boy van den Bogaard.

Reeshof won vijf van haar laatste zes wedstrijden en klimt hierdoor naar de derde plaats. Dat is één punt boven OVC’26, maar de ploeg uit Tilburg-Zuid heeft nog een wedstrijd tegoed.

Were Di – Spoordonkse Boys 2-2 (0-1). 43. Roel van Nunen 0-1, 55. Marijn Stenvert 1-1, 83. Max Mulders 2-1, 90. Luc Roefs 2-2.

,,We mogen blij zijn met een punt vandaag. Door de wind was het een wedstrijd met twee gezichten. In de eerste helft ging het gelijk op, maar hadden wij de betere kansen en kwamen we op 0-1. In de tweede helft was Were Di, met de wind in de rug, oppermachtig. We kwamen niet aan voetballen toe en we leken ook met 2-1 te gaan verliezen. Tot Luc Roefs in de laatste minuut vanaf een meter of achttien de gelijkmaker van zijn schoen zag vertrekken. Were Di had zeker op basis van de tweede helft meer verdiend”, vond Spoordonkse Boys-trainer Coen Vos.

,,Punten zijn op de korte termijn belangrijk, dus ik ben nu vooral vervuld met trots over wat mijn team vandaag heeft laten zien. We hebben hun de wil opgelegd en het positiespel was fantastisch. Ondanks de 0-1, zakte we in de tweede helft niet in en hebben we misschien wel de beste wedstrijd van het seizoen gespeeld. Ik denk dat een neutrale toeschouwer zou denken dat we dik en dik bovenaan staan”, aldus Were Di-trainer Ivo Bouckaert.

Heel Spoordonk mag Luc Roefs dankbaar zijn dat er nog een punt mee werd genomen uit Tilburg. Hij maakte niet alleen de gelijkmaker in de laatste minuut, maar was ook al de aangever bij de 0-1 van Roel van Nunen. Door zijn toedoen speelde Were Di alweer voor de zesde (!) keer gelijk. Veruit het meeste van heel de competitie.

RKDSV – WSJ 1-0 (0-0). 63. Tijn Janssen 1-0.

,,De verhoudingen waren minimaal vandaag, maar het was genoeg. Het gaat toch elke zondag om de punten en ik heb ook genoeg positieve dingen gezien. We geven in de tweede helft niks meer weg, houden weer de nul en winnen twee van onze drie wedstrijden na de winterstop. Dit alles ook nog terwijl mijn ploeg niet echt in vorm is. We moeten nu zorgen dat elke week dezelfde elf kunnen spelen om het vertrouwen op te bouwen en wel in vorm te komen voor de tweede helft van de competitie”, zei RKDSV-trainer Frans Verbeek.

Audacia – Tuldania 0-4 (0-1). 43. Wiebe van Boven 0-1, 79. Jordi Damen 0-2, 88. Pim Hesselmans 0-3, 90+3. Rien van de Wouw 0-4.

,,De eerste helft was goed van onze kant. We lieten Tuldania achteruitlopen en creëerde zelf genoeg kansen, maar de eindpass was vaak het probleem. Vijf minuten voor rust was het toch Tuldania dat op voorsprong kwam. In de rust spraken we af zo door te blijven gaan, maar de eindpass wat beter te verzorgen. Helaas konden we dat niet brengen en na de 0-2 gingen we alles of niets spelen en kon Tuldania uitlopen”, aldus Audacia-trainer Hans Richters.

Een cruciaal moment was volgens Richters de 1-1 die volgens hem onterecht werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Tuldania-trainer Kees Mollen was erg blij met de overwinning. ,,In het eerste uur kon het alle kanten op, maar na de 0-1 ga je toch met een stuk meer vertrouwen voetballen. We draaien allebei geen goed seizoen en dan geeft zo’n goal heel veel vertrouwen. Dan duurt het lang voor de 0-2, maar in die eindfase waren we wel goed. Als we nog tien minuten door hadden gevoetbald hadden we er zo nog een paar ingeschoten denk ik.”

Door de overwinning maakt Tuldania een flinke sprong op de ranglijst van de dertiende naar de tiende plek. Volgende week komt Riel op bezoek en kan er zelfs aangesloten worden bij de middenmoot. Een interessant duel want vorig jaar was Riel-Tuldania de kampioenswedstrijd in de vijfde klasse. Riel won en werd kampioen en Tuldania promoveerde uiteindelijk via de nacompetitie.

Gesta – Riel 3-1 (0-0). 87. Serge van den Corput 3-1.

,,De ploeg die het hardst wilde werken heeft vandaag gewonnen. Het Riel wat ik eigenlijk wil zien, zag ik pas na de 2-0 en dat was te laat. De strijd en motivatie was er even niet en dat is ook iets ongrijpbaars. Het is echt niet alsof ze deze pot niet wilde winnen, maar dan is het er op de een of andere manier gewoon niet”, zei Riel-trainer Nick van Vugt.