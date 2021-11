GSBW loopt periodetitel mis: ‘Zijn we totaal niet mee bezig’

Chaam – GSBW 2-1 (1-1). 43. Bradley Luijten 1-1. Rood: 28. Dion van Loon (GSBW, twee keer geel).

,,We balen hier wel van. We hebben vandaag een wedstrijd gehad waar de scheids zijn stempel op heeft gedrukt. Dit heb ik nog nooit meegemaakt, echt nog nooit. Het was helemaal geen harde wedstrijd van beide kanten, maar toch kregen we acht gele kaarten in een half uur en dat resulteerde in een rode kaart. Daarna kregen we een dubieuze penalty tegen, maar dat kan natuurlijk gebeuren. Dan komen we terecht gelijk en in de tweede helft zijn te heer en meester met tien man. Uit de counter komen zij op voorsprong en daarna ga ik met vier spitsen spelen, maar dat mocht niet baten. Soms zit het mee en soms zit het tegen. Er ontbreekt dan een stukje geluk ook”, vertelt GSBW-trainer Patrick Marcelis.

GSBW maakte kans op de periodetitel vandaag, maar dat ging niet door. ,,We zijn er totaal niet mee bezig geweest. Het woord is niet eens gevallen. We kijken per wedstrijd en willen gewoon bovenin meedraaien”, vertelt Marcelis.

Viola – SV Reeshof 2-3 (1-1). 13. Bjorn Elen 1-0, 43. 1-1, 60. 1-2, 88. Chris Schellekens 2-2, 90. 2-3.

,,We hebben compact gespeeld vandaag om het titelkandidaat Reeshof het zo lastig mogelijk maken. We hebben veel strijd geleverd en kunnen de ploeg niks verwijten denk ik. De jongens hebben het vooraf bedachte strijdplan goed uitgevoerd. Zelfs na de 1-2 hebben we aanvallend gewisseld om nog iets te forceren en dat lukte ook, maar daarna kregen we toch de deksel op de neus. Wij hebben ook wel eens in de laatste minuten een doelpunt gemaakt, dus dat is dan zo. Volgende week naar mijn club GSBW. Daar hebben we niks te verliezen en voor mij is het toch wel een beetje speciaal”, vertelt Viola-trainer Dennis de Bruijn.

,,We zijn blij natuurlijk. Na zo’n late treffer ben je natuurlijk door het dolle. In de eerste helft staan we niet goed en komen zij op voorsprong. Daarna raken we de paal, de lat en de kruising, dus daar moeten we meer uithalen. We hadden veel de bal, maar zij speelde lang en deden dat goed. Ze speelde optimistisch en hadden vele mensen in de zestien, dus hij kon zomaar vallen. Dat gebeurde, maar daarna hadden we gelijk weer de bal en maakte we gelukkig de gelijkmaker. Nu is het afwachten was Jong Brabant doet of we de eerste periode binnenhalen. We gaan natuurlijk voor het hoogst haalbare, maar wel leuk als het lukt”, vertelt Reeshof-trainer Jurgen Bouwens.

Were Di – Gesta 0-5 (0-2).

,,Dit was onze slechtste wedstrijd van het jaar. Elke week heb ik een andere samenstelling van spelers en ook deze week weer spelers van lagere teams en onder 19. Dat we minder kwaliteit hebben dit jaar is bekend, maar we waren echt slecht. Als je minder kwaliteit hebt, moet je meer strijd leveren en dat was vandaag ondermaats. Er werd geen duel gewonnen en kwamen vaak te laat en dan kan het 0-5 worden. Ik ben blij dat we een goede keeper hebben. Hij onderscheidt zich elke week weer”, vertelt Were Di-trainer Ivo Bouckaert.