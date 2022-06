GSBW promoveert niet na bizar slot, BVV scoort vlak voor tijd en mag in de derde klasse blijven

Derde klasseWe zagen dit jaar al een spektakelstuk in de strijd om promotie bij ADO Den Haag - Excelsior en dat was bij de wedstrijd tussen GSBW en Terheijden vandaag ook het geval. In de laatste minuut kwam GSBW op 3-3 en zouden ze gaan verlengen. Een minuut later kreeg Terheijden echter een penalty en benutte die.

Promotie:

Terheijden – GSBW 4-3 (2-1) 10. 1-0, 16. 2-0, 43. Brand 2-1, 68. De Laat 2-2, 73. 3-2 (pen), 90. 3-3 Van Houten, 90. 4-3 (pen), Bijz: 63 Rode kaart (Terheijden).

,,We hebben vandaag verloren door twee onterechte penalty’s, waarvan eentje in de laatste minuut was”, zegt een teleurgestelde GSBW-trainer Patrick Marcelis. ,,Toch ben ik wel trots op de jongens, want ze kwamen terug van 2-0 achterstand en waren daarna heer en meester.” Aanvoerder Dion van Loon speelde een hoofdrol bij de penalty’s. ,,Twee keer speel ik de bal en twee keer legt ze de bal op de stip. Ik denk dat het gewoon goedmakertjes waren voor de rode kaart die ze aan Terheijden gaf”, geeft hij aan. ,,We zijn gewoon genaaid vandaag.”

Behoud:

RKVV Rimboe - BVV 0-1 (0-0) 88. Levi de Vet 0-1.

BVV-trainer Edwin Verdonk voelde vooral opluchting na de wedstrijd tegen Rimboe. ,,We hebben er heel het jaar dicht tegenaan gezeten’’, spreekt Verdonk. ,,Maar door blessures en een paar ongelukkige verliespartijen, leek het steeds verder weg.’’ De laatste weken begon het dan toch te draaien voor de Bossche Formatie. ,,Dan zie je dat we een leuk team hebben voor deze klasse.’’

Het verlossende doelpunt viel pas in de 88ste minuut, na een aantal gemiste kansen van Martie Aarts en de weer goed ingevallen Wanderson. ,,Dan wordt het billenknijpen’’, zei Verdonk. ,,Vijf minuten later was er na een sliding van Patrick Stense nog even een discussie om een penalty, maar die werd uiteindelijk niet gegeven.’’

DOSL - ODC 2-3.

In een zinderend finaleduel om de derde klasse trok ODC aan het langste eind. Na verlengen won ODC met 2-3. DOSL kwam in de zevende minuut van de blessuretijd van de eerste helft op een 1-0 voorsprong door Rick van Hooff, tegen de verhoudingen in. Van Hooff ontving een vernuftige steekpass, appel voor buitenspel volgde, en het moment van onoplettendheid van de verdedigers werd benut door de aanvaller. Hij prikte de bal in de verre hoek: 1-0. Drie minuten na rust zorgde Mathijs Oomen voor nieuwe euforie. Vanaf de rand van het penaltygebied zorgde hij met een perfecte schuiver voor de 2-0. ODC, teruggedrongen op eigen helft, vocht zich terug en na een uur spelen scoorde Ayoub Omair met een afvallend schot de aansluitingstreffer: 2-1. Tien minuten later volgde de gelijkmaker: verdediger Thijm van Oirschot kwam op bij een corner en scoorde met een fraaie omhaal in de bovenhoek, 2-2. Het werd verlengen en in de slotseconden van de 120ste minuut, met de strafschoppenserie naderend, volgde nog één corner. De voorzet werd teruggekopt en Tijn Trommelen nam de afvallende bal ineens van buiten het strafschopgebied. De bal plofte in de linkerhoek, DOSL was kansloos op de inzet: 2-3. Het bleek de winnende. ODC verlengt daarmee het zesjarige verblijf in de derde klasse met nog een jaar, DOSL komt ook komend seizoen uit in de vierde klasse.

SSA Vesta - HVV Helmond 2-0 (0-0). 62. Jordy de Loijer (strafschop) 1-0, 85. Jacques de Vocht 2-0. Rood: aanvoerder HVV.

Mark Strik, trainer van SSA Vesta, vond dat de twee ploegen aan elkaar gewaagd waren. ,,We hielden elkaar in evenwicht, in de eerste helft waren er weinig kansen voor beide teams’’, vertelt Strik. ,,Na een benutte strafschop en een rode kaart voor de tegenpartij zit je wel in de zetel, maar op balbezit spelen is makkelijker gezegd dan gedaan.’’ Uiteindelijk maakte zijn equipe nog uit een counter de 2-0 door Jacques de Vocht.

Volgens Strik hielpen de supporters van Vesta mee aan de winst tegen HVV. ,,Ze kwamen langs met allemaal sfeeracties en vuurwerk’’, zei Strik. ,,De sfeer was top, maar Vesta heeft ook nog nooit zo hoog gespeeld. Dit was ons eerste volledige seizoen en we promoveren meteen. Dat maakt mij vooral trots.’’ Zijn equipe zal het promotiefeest goed kunnen gaan vieren, want volgens de oefenmeester heeft zijn selectie vrij de dag erop. ,,We gaan zo meteen terug naar Demen en daar zal het bier rijkelijk gaan vloeien.’’

Dommelen - Avesteyn 2-1 (0-1).

De bezoekers kwamen vroeg in de wedstrijd nog wel op voorsprong toen Joost van Vugt een voorzet van Dries Heerkens binnenliep. In de 64ste minuut zorgde Jordy van der Heijden met een achterwaartse kopbal voor de gelijkmaker, 1-1. De wedstrijd leek op een verlenging af te stevenen, maar Jonathan van Doorn bespaarde Dommelen de derde verlenging in een week. In de negentigste minuut zorgde de spits voor 2-1. Ondanks appel voor een penalty en een open kans kon Avesteyn daar niets meer aan veranderen.