GSBW sloopt in burenruzie Viola van oud-coach De Bruijn

GSBW – Viola 7-0 (0-0). 60. Bradley Luijten 1-0, 66. Simon Brand 2-0, 72. Simon Brand 3-0, 78. Bradley Luijten 4-0, 79. Bradley Luijten 5-0, 84. Danilo Farci 6-0, 90. Mathieu Schols 7-0.

,,We maken het onszelf lastig in de eerste helft, want we houden het tempo veel te laag. We krijgen wel wat kansjes en raken twee keer de paal, maar het was niet goed genoeg. Pas na de goal zie je dat we vrijer gaan voetballen en dan ook snel uitlopen. We creëren gelukkig wel wat kansen, maar ben vooral blij met wat ik zie na de goal. We hebben een ploeg waarbij het gewoon makkelijker gaat als je zelf eerst scoort. Bij 7-0 mag je natuurlijk niet klagen”, vertelt GSBW-trainer Patrick Marcelis.

Viola-trainer Dennis de Bruijn was teleurgesteld. ,,We zakken na de eerste twee tegengoals echt door de ondergrens. Het eerste uur staat het goed en krijgen zij niet echt een grote uitgespeelde kans. Dat houden we een uur vol, maar daarna werd het lastig. We geven het te makkelijk weg en we waren zelf aan de bal slordig. We konden voorin niet door voetballen en we moesten echt in de discipline blijven spelen. Het mag geen 7-0 meer worden en we verliezen vandaag dik verdiend”, vertelt hij.

Audacia – Jong Brabant 2-2 (1-1). 45+1. Zeger Vugts 1-1, 49. Thijs Maas 1-2

,,De teleurstelling overheerst op dit moment. Audacia speelden naar hun mogelijkheden. Ze hielden het goed dicht achterin en probeerde het in de omschakeling. Ze kwamen er twee of drie keer uit en schoten hem er twee keer in. Wij stonden op dat moment niet goed. Aanvallend waren we eigenlijk best goed en we miste een penalty op 1-2. Daar houden we hun in leven en hadden we het af moeten maken. In de laatste minuut raken we de lat nog en zit het dus niet mee. We moeten er denk ik niet te dramatisch over doen”, vertelde Jong Brabant-trainer Boy van den Bogaard.

Riel – Gloria UC 1-1 (1-1). 3. Jesse van den Corput 1-0, 29. Ivo van de Bruggen 1-1.



,,Hier hadden we moeten winnen. Ik baal als een stekker en de groep ook zag je na de wedstrijd. We waren kwalitatief sterker en hebben ook de mogelijkheden gehad, maar het lukte niet de winnende te maken. We waren niet top en zag vandaag niet net dat beetje extra wat je dan nodig hebt om te winnen. In de eerste helft was het niet super ondanks een droomstart. In de tweede helft was het wat beter en speelde we veel op de helft van de tegenstander. Het zat alleen niet echt mee. Er werd een goal afgekeurd, we raken de lat en we moeten een penalty krijgen, maar de scheidsrechter legt de bal net buiten de zestien. Als je onderin weg wilt, moet je deze wedstrijden winnen”, vertelt Riel-trainer Nick van Vugt.

John Janssens, trainer van Gloria, kon leven met een punt: ,,Eerste helft hadden we denk ik de betere kansen, maar in de tweede helft was Riel wat beter. Dan valt het een keer onze kant op en zit het een beetje mee. Over de hele wedstrijd gezien hadden we geen recht op een overwinning. Blij dat we toch een puntje meenemen. De eventuele lange winterstop komt ons denk ik wel goed uit. Er komen wat jongens terug van blessures en zo kunnen we alles even opnieuw neerzetten.”

Gesta – OVC’26 2-6 (1-1). 26. Jordy van der Minnen 0-1, 60. Michael Smulders 1-2, 64. Michael Smulders 2-3, 70. Niek van de Weerdenburg 2-4, 78. Nassredine el Haddadi 2-5, 82. Jordy van der Minnen 2-6.

,,We wisten dat Gesta een counterploeg is. Dus we zetten al vroeg druk om de lange bal eruit te halen dat lukte ons goed. We zochten gelijk ook de diepte zoekt naar de twee spitsen. Verder wil ik de jongens een compliment geven hoe ze met elkaar de wedstrijd aangingen. Het heeft ons nog in deze competitie niet echt meegezeten en gelukkig nu wel.

Tegen GSBW kregen we veel te weinig ondanks de goede wedstrijd. Gelukkig hebben we dat goede gevoel wat er heerste in de groep mee genomen naar deze wedstrijd”, Theo van Zelst, interim-trainer van OVC.

SV Reeshof – Chaam 3-1 (1-0). 35. Koen van Otterlo 1-0, 72. Lars Temmink 2-1, 82. Koen van Otterlo 3-1.

,,We waren in het eerste deel van de eerste helft goed. Het baltempo lag hoog, maar we creëerden niet heel veel. Chaam verdedigde goed en we kwamen er niet makkelijk doorheen. We scoren gelukkig wel nog in de eerste helft uit een corner. In de tweede helft zijn we slordig en geven we de bal te makkelijk weg. Daar profiteerde zij van, maar ik had niet het gevoel dat we gingen verliezen. Je moet hem dan wel nog maken, maar we hebben een hele goede bank en na de gelijkmaker konden we wat wisselen en dan trekken we de wedstrijd nog over de streep”, vertelt Reeshof-trainer Jurgen Bouwens.