Gudok bezorgt Oisterwijk 15-0 monsternederlaag: ‘Zo onmachtig heb ik me nog nooit gevoeld’

Bijzonderheid van de wedstrijd: Gudok wint vandaag in eigen huis de tweede periodetitel. ,,We zullen nog wel tot in de late uurtjes door feesten”, zei Hans Staps, trainer van Gudok.

Moment van de wedstrijd: Ondanks dat GSBW het initiatief na 25 minuten in handen had, viel de 1-0 wel op een bijzonder fijn moment. ,,Zo’n goal dwingen we ook gewoon zelf af”, zei GSBW-trainer Dennis de Bruijn.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,De thee was extra zoet in de rust, dat heeft de materiaalman goed gedaan”, zei een lachende Bouwens over het sterke begin van de tweede helft. ,,In de eerste helft gaven we niks weg”, zag Ronald van Noije, leider van SC Elshout. “Kort na rust was alles alles anders toen we twee foutjes maakten. Daarna lag het bij ons in de achterhoede helemaal open.”