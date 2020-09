Gudok en Vlijmense Boys zorgen voor doelpuntenspektakel met 4-4 gelijkspel

TSV Gudok – Vlijmense Boys 4-4 (1-4) 2. Nick Peijnenburg 0-1, 8. Jerre Maas, 10. Ayoub Bakkali 0-3, 28. Jemal Arikan 0-4, 33. Jeffrey Vos 1-4, 46. Joshua Hanhart 2-4, 48. Joshua Hanhart 3-4, 90. Robin van de Ven 4-4. Rood: Norris Hennekamp (Gudok), Peti Lutgens (Vlijmense Boys).

,,Zij komen in de eerste helft vijf keer voor doel en scoren vier keer. Wij hebben vijf honderd procent kansen en maken er maar één”, verzuchtte Gudok-coach Ronald Boudewijn. ,,Gelukkig komen we bliksemsnel langszij in de tweede helft, en dan moeten we het eigenlijk ook afmaken. Dat doen we niet en dan is het pas in de laatste minuut gelijk. Kijk, normaal ben je na een 0-4-achterstand helemaal blij als je nog gelijk weet te maken, maar vandaag zijn we teleurgesteld. Dat zegt genoeg, niet?” Niet zo teleurgesteld als Vlijmense Boys leek het echter. Toen de 4-4 viel, nam de frustratie het over bij onder meer Peti Lutgens. ,,Hij begon Norris te trappen”, aldus coach Boudewijn. ,,Daar kreeg hij rood voor. Norris trapte vervolgens terug, dus die kreeg ook rood.”

28 minuten lang liet Vlijmense Boys voetbal zien waar een trainer alleen maar van kan dromen. “Het liep zó lekker. Voorzetten kwamen aan, positiespel klopte als een bus, de linies sloten perfect op elkaar aan. En we maakten de kansen af,” zag trainer Erik van Esch. 0-4, dan moet de klus zijn geklaard. Niet dus. Gudok, dat wel degelijk gevaar stichtte, deed voor de rust nog wat terug.

In de rust haalde Van Esch duel van vorig seizoen nog maar eens aan. “Toen stonden met de rust met 3-0 tegen Nieuwkuijk, werd het 3-3. Dat mocht ons niet overkomen. En het gebeurde toch.” Binnen vijf minuten was de spanning weer helemaal terug. Gezichtsverlies leek afgewend, maar in de extra tijd kwamen de Tilburgers toch nog langszij door veel gerommel in de laatste linie. “Eerlijk is eerlijk, niet eens onverdiend.”

Irene’58 - RWB 3-5 (1-2) 6. Mickey van Boxtel 0-1, 13. 1-1, 35. Kevin Remie 1-2, 50. Justin van der Sanden 1-3, 54. 2-3, 67. 3-3, 74. Justin van der Sanden 3-4, 90. Alex Huijps 3-5.

Larry van Ommen, trainer van RWB, had zich vrijdag vanwege een verkoudheid laten testen. “Ik dacht dat ik daags daarna de uitslag zou krijgen”, zegt de Waalwijker, “maar dat was niet zo. Dus zou ik niet bij de wedstrijd kunnen zijn.” Hij hield het bijna één helft uit om thuis te blijven. “Ik werd er gek van, dus ben ik naar Den Hout gereden om vanuit de auto de wedstrijd te volgen. Onderweg kreeg ik op mijn telefoon een bericht dat ik negatief was getest. Ik ben het veld opgevlógen.”

Na rust zat Van Ommen weer op de bank. Ook dat was niet helemaal goed voor zijn gezondheid. Een 1-3 voorsprong ging teloor. Uiteindelijk gold toch het eind goed, al goed: Justin van der Sanden zette met zijn tweede doelpunt de Tricolores op de weg naar drie punten.

Bijzonderheid: Vorig seizoen kreeg RWB in de competitie slechts tien doelpunten tegen. In de voorbereiding al twintig, in Den Hout ook nog eens drie. “Er zijn wat wisselingen geweest”, zegt Van Ommen, “maar dat is te makkelijk om het daaraan te wijten. Achterin missen we gewoonweg de scherpte van voor de coronacrisis.”

Trinitas Oisterwijk – Be-Ready 1-1 (0-0) 55. Siem Velthoven 0-1, 80. Philip Overeem 1-1.

Marco Verschuren, trainer van Be-Ready, kon heel goed leven met een gelijkspel. ,,De uitslag was terecht, al hebben we de kans gekregen om alle punten op te halen.” Trinitas was een grote onbekende voor Verschuren. ,,Maar afgelopen zondag zijn we gaan kijken, dus wist ik een beetje wat voor vlees er in die kuip zat.”

,,We hebben een goede voorbereiding gedraaid en we kwamen met vertrouwen het veld op”, aldus Trinitas-coach Pierre van Berkel. ,,Helaas was Be-Ready ontzettend stug. Ze brachten veel strijd en overtuiging en dat verzuimden wij op de mat te leggen. Na rust krijgen ze één kans en die gaat er in. Dan lopen wij weer achter de feiten aan. Voetballend zijn we beter, maar op basis van hun harde werken is 1-1 een terechte uitslag.”

Bijzonderheid: Be-Ready is in een andere regio ingedeeld. Niet meer richting Breda en Dordrecht, maar zal vooral clubs in en rond Tilburg treffen. “Ik ben er blij mee”, zegt Verschuren, “want ik heb het idee dat er voetballend meer uitkomt. En dat past wel bij onze manier van spelen. Dat zag je ook vandaag al wat van terug.”

Waspik – ZIGO 3-1 (1-1) 5. Coen Roksnoer 1-0, 38. 45. Ruben Zeverechts 1-1, 51. Wayne Hubeek 2-1. 90+4. Luuk Molenschot 3-1.

De pas zeventienjarige Lucas Ligtvoet maakte zijn basisdebuut bij Waspik. Hij sierde dat vlak voor de rust op met een fraai doelpunt, maar dat werd wegens buitenspel afgekeurd. Een kwartier daarvoor had hij al kunnen en misschien moeten scoren, maar zijn inzet van de de stip werd gekeerd door de doelman van ZIGO. “Even later maakte ZIGO, dat maakte misser nog vervelendr. Gelukkig hebben we het nog recht kunnen zetten”, zei Lucas na afloop.

,,We hebben een prima pot gespeeld waarin we enigszins over het veld heersen”, aldus Zigo-assistent Patrick Eijkelaar. ,,We maken helaas stomme fouten achterin waarop zij de 1-0 maken. Gelukkig komen we nog voor rust op 1-1. In de tweede helft krijgen zij uit een scrimmage de 2-1.” Zigo kwam nog tot scoren maar zag het doelpunt afgekeurd worden, om Waspik in de slotfase nog verder te zien uitlopen. ,,Of je nou met 3-1 of 2-1 verliest, je houdt er hoe dan ook geen punten aan over.”

Bijzonderheid: Na afloop van de wedstrijd kreeg de iedereen van de technische staf van Waspik een cadeau aangeboden als dank voor de promotie. Waspik had een verzoek ingediend bij de KNVB om een stapje hoger te zetten, dat werd door de bond dus gehonoreerd.

Gilze – Oosterhout 4-0 (1-0). 17. Rick van den Dungen 1-0, 65. Stan de Kock 2-0, 72. Jordi van Alphen 3-0, 80. Rick van den Dungen.

,,Het was een zeer overtuigende wedstrijd”, aldus Gilze-coach Jeremy Buchly. ,,Normaal is Oosterhout wel een een gedegen concurrent, maar nu waren we een maatje te groot voor ze. Daar kunnen we op verderbouwen.”