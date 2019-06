Gudok promoveert alsnog naar de derde klasse: ‘Zaterdag gaat het dak er echt af’

,,Iemand op de club zei: ‘Via de achterdeur binnenkomen is ook binnenkomen.’ Daar sluit ik me volledig bij aan. Al had ik liever de derde klasse gehaald door te winnen in de nacompetitie”, zegt Gudok-trainer Hans Staps. De Tilburger vond het mailtje van de KNVB, waarin stond dat zijn ploeg alsnog in gepromoveerd door opvulling van plekken, dan ook niet het fijnste mailtje dat hij ooit van de Nederlandse voetbalbond heeft gehad. ,,Nee, want ik heb ook mijn UEFA B- en C-certificaat gehaald. Dus dat kan ik niet zeggen.”

‘Voor mijn kop slaan’

Desondanks is de Gudok-trainer, die zijn ploeg aan het einde van het seizoen verlaat voor tweedeklasser Beerse Boys, wel heel blij voor zijn club. ,,Dat staat buiten kijft. Ik wist dat er twee plekken zouden worden opgevuld gistermiddag en na mijn berekening stonden we op nummer twee aan het einde van alle wedstrijden. Ik heb de jongens toen bij elkaar geroepen en gezegd: ‘Jongens als het niet zo is mogen jullie me morgen voor mijn kop slaan, maar ontspan en relax en wacht morgen het bericht van de KNVB af’. Toen de voorzitter vanmorgen bericht kreeg was dat heel fijn. Vooral voor de club.”

Staps deelde het bericht van de KNVB in de formele app van het team, waar hij de ploeg op de hoogte stelt van de stand van zaken. ,,Daarna gingen de jongens in de informele groepsapp wel los. Het is mooi voor deze club. Deze groep heeft hier drie jaar voor gevochten. En ook met de jongens die er vanuit de JO-19 en JO-17 aankomen. Dat zijn echt upcoming talents." Gudok lijkt de vierde klasse al een tijdje te zijn ontgroeit, maar op de nacompetitie leek een vloek te heersen. Driemaal ging het in de finale mis en eenmaal al voor de finale. Ook gisteren werd met 1-3 - onterecht - verloren van DVG.

Teamweekend