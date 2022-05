Gudok wint met 10-0: ‘Dit was de beste wedstrijd die ik heb gezien in mijn tijd bij Gudok, we waren verschrikkelijk goed’

Derde klasse BGudok is in goede doen de laatste tijd, maar tegen Waspik klopte alles. De ploeg van Ronald Boudewijn was in vorm en maakte er maar liefst tien. Het was ook de middag van de familie Schellekens. Marc maakte er vier en Tom deed ook een duit in het zakje en maakte de 10-0.

Gudok - Waspik 10-0 (6-0). 5. Marc Schellekens 1-0, 17. Robin van de Ven 2-0, 30. Joshua Hanhart 3-0, 32. Pepijn Louer 4-0, 41. Jelle van Schaijk 5-0, 45. Marc Schellekens 6-0, 46. Marc Schellekens 7-0, 53. 8-0 (*e.d.), 74. Marc Schellekens 9-0, 83. Tom Schellekens 10-0.

,,Dit was de beste wedstrijd die ik heb gezien in mijn tijd bij Gudok. Alles klopte en we waren echt verschrikkelijk goed. Ik heb een hele jonge groep en je ziet gewoon de groei door het seizoen heen. We staan bovenaan in de derde periode en dat is ook zeker ons doel. Zou gek zijn als dat niet ons doel was. Donderdag de derby tegen ZIGO is weer een hele andere wedstrijd, maar dat is wel waar je het voor doet als trainer en speler”, zei Gudok-trainer Ronald Boudewijn.

Voor Emiel Heefer, trainer van Waspik, was het uitzitten van de wedstrijd een martelgang. Van de eerste tot de laatste minuut. ,,Ondanks veel afwezigen hadden we de intentie om Gudok het lastig te maken. Maar binnen een kwartier was het al 3-0. Dit heb ik als trainer nog nooit meegemaakt. Ik eis van mijn spelers dat we ons de volgende wedstrijd revancheren. En ik ga ervan uit dat ze dat ook van zichzelf verlangen.”

TGG - ZIGO 2-1 (1-0). 75. Frans de Leij 2-1.

ZIGO-trainer Antal Tooten had weinig te zeggen over de wedstrijd. Hij was alles behalve tevreden over de scheidsrechter. ,,Wij wisten van tevoren al dat Dhr Mathon vandaag onze scheidsrechter zou zijn dus deze nederlaag was ingecalculeerd. Meer valt er niet over te zeggen", zei hij.

Gilze - Nieuwkuijk 3-0 (2-0). 18. Vasco Oerlemans 1-0, 35. Willem van Eijck 2-0, 60. Tom van Gestel 3-0.

Gilze-trainer Jeremy Buchly zag een duidelijk klasse verschil op het veld vandaag. ,,We waren echt een stuk beter. Tactisch deden we het enorm goed en we hanteerde een hoog baltempo. We hebben de tegenstander bij de strot gepakt en niet meer losgelaten en dat terwijl zij de ploeg in vorm zijn", zei de oefenmeester.

Nieuwkuijk was aan een heel goede reeks bezig, stond bovenaan in de derde periode. Maar de zegekart is abrupt in Gilze over de kop gegaan. ,,We hadden niks te vertellen tegen de best voetballende ploeg in onze klasse. Daarnaast hadden we een complete offday”, verklaart trainer Corné Verhoeven de nederlaag.

Vlijmense Boys – FC Engelen 3-3 (1-0). 42. Bjorn van Bijnen 1-0, 48. Bjorn van Bijnen 2-0, 50. Junior van Beers 2-1, 55. Bjorn van Bijnen 3-1, 62. Relano Bouwmans 3-2, 90+3. Quinten Vorstenbosch 3-3.

Voor de rust speelden beide ploegen er met de handrem op. Alleen het doelpunt van Bjorn van Bijnen, die met een omhaal op eigen helft door Nick Pijnenburg – ,,Ik wist niet dat ik zoiets in me had” – maakte wat los. Maar na de hervatting werd het een geweldig spektakelstuk, passend bij een topper. Van Bijnen scoorde doelpunt 23 en 24 in deze competitie, maar de gasten gaven kwam met een paar droge onhoudbare knallen en een frommelgoal knap terug.

,,We hebben na rust de boel wat omgegooid, 3-4-3 gaan spelen”, zegt Engelen-trainer Anthony Lurling. ,,We moesten risico nemen. En dan zie je dat Van Bijnen daarvan profiteert. Aan de andere kant: we hebben wel karakter getoond, al schieten we met dit gelijkspel niks op.”

Bij Nick Pijnenburg, verdediger van de Boys, was de teleurstelling niet groot. ,,Twee doelpunten voorsprong, je weet dat het niet per se genoeg is. En dat is vanmiddag gebleken. We hadden goede zaken kunnen doen, maar we hebben in ieder geval een punt.” Dus heeft de Boys vier punten voorsprong op Trinitas Oisterwijk, dat dinsdag tegen RKDVC speelt: in Drunen was vandaag een herdenkingswedstrijd voor de twee spelers van RKDVC 15. Zij kwamen twee weken geleden om bij een verkeersongeval.

RWB – Haarsteeg 2-3 (0-1). 45. Koen Sleutjes 0-1 55. Koen Sleutjes 0-2 75. Kevin Remie 1-2 79. Koen Sleutjes 1-3 89. Kevin Remie 2-3.

Baardwijk – BVV 0-3 (0-0). 60. 0-1 70. 0-2 85. 0-3.

In dit degradatieduel had Baardwijk punten moeten pakken om enig perspectief op klassebehoud te kunnen blijven zien. Dat gebeurde niet. ,,We hebben geen kans gehad”, zegt teamleider Jasper Werten. ,,Er was wel genoeg energie, de sfeer is goed. Maar op het veld wil het gewoonweg niet lukken. Misschien komen we kwaliteit tekort voor de derde klasse.” Er is nog een kans: winnen van Nieuwkuijk en Haarsteeg. ,,Dan nog: we zijn afhankelijk van de rest. Bovendien hebben we heel slecht doelsaldo. We staan al met anderhalf been in de vierde klasse.”

Derde klasse B (West II)

Be-Ready – FC Dordrecht amateurs 7-1 (5-1). 20. Bart Dirven 1-0, 28. Bart Dirven 2-0, 31. Richard Jansen 3-0, 33. Bart Dirven 4-0, 44. Safi Esmati 5-0, 45. 5-,1 85. Kevin Oldenburg 6-1, 88. Kevin van Gool 7-1.

Trainer Eugène van der Heijden was er niet bij: afgelopen week was hij het uitlaten van zijn hond over de riem gestruikeld en brak daarbij een paar ribben. Aan zijn assistent Henri Burg om een resultaat te boeken met de Hankenaren. En dat lukte, met gemak. ,,Bijna elke kans ging erin”, zegt Safi Esmati, die zelf eenmaal scoorde. ,,Het waren allemaal goed uitgevoerde aanvallen.” Bart Dirven liet weer eens zien dat hij in een uitstekende vorm verkeert: alweer drie treffers erbij. ,,Bart staat altijd op de goede plek, heeft een neusje voor de goal.”