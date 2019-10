Gudok wint slechtste wedstrijd van het seizoen

Gudok - UVV’40 2-1 (2-0). 31. Joshua Hanhart 1-0, 35. Joshua Hanhart 2-0.

Ondanks opnieuw een overwinning vond Gudok-trainer Ronald Boudewijn dit de slechtste wedstrijd van zijn ploeg dit seizoen. ,,Ik ben blij dat we een slechte wedstrijd hebben gewonnen. Anderzijds hadden we het, als we zelf de 3-0 hadden gemaakt, simpel uit kunnen spelen.”

Het meest bijzondere aan de wedstrijd was de dubbelslag van Joshua Hanhart. Gudok heeft in aanvallend opzicht genoeg kwaliteit om een wedstrijd te laten kantelen, vindt speler Norris Hennekam. ,,Iedere week is het iemand anders die uit het niks gevaar kan stichten. Dat is een kwaliteit van ons.”

Dubbeldam - ZIGO 5-3 (1-1). 16. Nick van Gestel 0-1, 79. Christiaan Wouters 4-2, 87. Nick van Gestel 5-3.

Gezien de getoonde inzet, mentaliteit en het nakomen van de gemaakte afspraak had ZIGO volgens trainer Rob van Belkom een punt verdiend. ,,We krijgen de goals nog steeds makkelijk tegen, maar we speelden met strijd en passie. Ook maken we kleine stapjes, dus een groot compliment naar mijn groep.”

Het meest bijzondere aan het duel was optreden van reservekeeper Ivo Mathijssen. ,,Hij moest noodgedwongen spelen en deed dat fantastisch”, rondde Van Belkom af. ,,Hij verrichtte een paar mooie reddingen.”

Gilze - Groen Wit 4-3 (1-1). 2. Rick van den Dungen 1-0, 67. Rick van den Dungen 2-2, 73. Willem van Eijck 3-2, 79. Willem van Eijck 4-2.

Groen Wit maakte vlak voor tijd de 4-3 en dus werd het opnieuw spannend voor Gilze. ,,Het zou lekker zijn als we een keer op zondag achterover kunnen leunen”, aldus Gilze-trainer Jeremy Buchly. ,,Wij moeten nog leren de wedstrijd dood- en uit te spelen.”