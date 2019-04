Guus Goossens zit goed bij Boekel Sport: ‘Ik ga alleen weg als Barcelona komt’

Dat Guus Goossens na de komst van trainer Marc van de Ven direct zijn opwachting maakte in het eerste elftal, had hij absoluut niet verwacht. ,,Ik had nooit durven dromen dat ik nu al in het eerste van Boekel Sport zou spelen”, vertelt de 18-jarige middenvelder, die daarvoor nog als eerstejaars A-speler actief was. ,,Natuurlijk zijn er nieuwe kansen bij een nieuwe trainer, maar ik had me er niet echt op voorbereid”, geeft hij toe.