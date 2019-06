Guus Habraken (OJC):‘Snap niet dat we met deze selectie in de nacompetitie verzeild zijn geraakt’

AMATEURVOETBALDe spelers zijn het aan de club OJC Rosmalen verplicht om zich te handhaven in de derde divisie, vindt verdediger Guus Habraken. ,,Het is eigenlijk al een wonder dat wij met deze selectie in de nacompetitie verzeild zijn geraakt. We zouden een stabiele middenmoter kunnen zijn.”

Met name door een slecht begin vond de Rosmalense ploeg zich aan het einde van de competitie terug op een zestiende plek. En die nacompetitieplek werd pas op de laatste speeldag ‘veiliggesteld’, want OJC kon op dat moment ook nog rechtstreeks degraderen. ,,Het hing er nog even om inderdaad", weet ook Habraken. ,,Maar in de laatste wedstrijd tegen JVC Cuijk zag je dat het in de koppies goed zat. Het zou ook zonde zijn om zo'n club als OJC te laten degraderen.”

Goede tweede seizoenshelft

Maar liefst 27 van de 35 punten die OJC dit seizoen behaalde, werden gepakt in de tweede seizoenshelft. Een goede voorbereiding op de nacompetitie zou je zeggen. ,,We hopen inderdaad dat we op dat goede resultaat van de laatste weken kunnen voortborduren", vertelt Habraken. ,,We zitten wel in een flow.”

Fysieke tegenstander

De eerste tegenstander in de nacompetitie is Hoogeveen, donderdagavond staat de eerste wedstrijd op het programma in Rosmalen. ,,Zulke wedstrijden zijn altijd anders in de competitie. Maar we hebben dinsdag de laatste puntjes op de i gezet en nog wat dingen aangescherpt tijdens de laatste training.”

Habraken speelde twee keer eerder tegen Hoogeveen, maar daarvoor moeten we een aantal jaren terug in de tijd: in het seizoen 2012-2013 ontmoetten de twee ploegen elkaar in de hoofdklasse. ,,Daar weet ik niet veel meer van eerlijk gezegd", aldus de verdediger. ,,Wel weet ik dat ploegen uit die regio meestal wat fysieker zijn. En ze hebben dit seizoen erg veel gescoord, hadden kampioen moeten worden. Ik ben heel benieuwd naar de wedstrijd van donderdagavond.”

Fit genoeg