GVV'63 en Sparta'30 krijgen scheidsrechter niet te pakken, ‘supertalent’ NEO'25 laat zich gelden

Bijzonderheid van de wedstrijd: Pasqualle Verwoerdt werd voor de wedstrijd gehuldigd, omdat hij in zestien seizoenen honderd keer had gescoord.

Moment van de wedstrijd: De doelpunten van Nicky van Wanrooy. ,,Hij komt over van de A-jeugd”, zei NEO-trainer Stefan Brok. ,,Voor NEO-begrippen is Nicky een supertalent, want hij heeft al zes keer gescoord.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Vuren speelde met het mes tussen de tanden”, vond Brok. ,,Daar zijn we gelukkig niet in meegegaan, de kaartenlast lag vooral bij Vuren.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Het was een zeer aantrekkelijke wedstrijd”, vond Capelle-trainer Antoin van Pelt, ,,waarbij Everstein veel meer kansen kreeg dan wij. Dus ons hoor je niet klagen over dit gelijkspel.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: De scheidsrechter kwam niet opdagen. ,,We hebben de goede man nog proberen te bellen, maar we kregen hem niet te pakken”, zei GVV-trainer Denny van Geffen. ,,Ook de KNVB had niemand meer voorradig om in te vallen. En tussen de toeschouwers was er niet eentje die zou kunnen fluiten. Waarschijnlijk zullen we komende zaterdag de wedstrijd inhalen.”