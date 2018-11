GVV’63 pakt eindelijk overwinning, Sparta'30 laat zege uit handen glippen

zaterdag 3DGVV’63 pakte de overwinning waar het naar op zoek was. Sparta'30 liet in de slotminuut een zege uit handen glippen.

NEO’25 – GVV’63 0-1 (0-0). 52. Richan Kreling 0-1.

Moment van de wedstrijd: ,,Wat er al een paar weken zit aan te komen, is er nu eindelijk ook uitgekomen: dat we punten zouden pakken”, zag GVV-trainer Denny van Geffen. ,,Dik verdiend, we waren negentig minuten lang de bovenliggende partij.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Door de overwinning is GVV’63 verlost van de laatste plaats in de derde klasse D.

Sparta’30 – HSSC’61 3-3 (2-1). 12. 0-1, 29. Remco van der Heijden 1-1, 29. Anrico Visser 2-1, 55. 2-2, 65. 2-3, 90+3. Anthony van Wijk 3-3 (pen.).

Moment van de wedstrijd: Binnen één minuut boog Sparta’30 een achterstand om in een voorsprong. ,,Dat was een fikse tik voor onze tegenstander”, zei Sparta-trainer Mark van Noorloos. ,,We hadden daarna de knock-out toe kunnen dienen, maar misten voor rust nog twee mooie kansen.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Voor de vierde wedstrijd op rij scoorde spits Anrico Visser, die ook de strafschop forceerde.

Haaften – SSC’55 3-2 (1-2). 30. Frank ter Schiphorst 0-1, 35. Frank ter Schiphorst 0-2, 44. Jos van Zuijdam 1-2, 46. Dennis van Riel 2-2, 76. Jordy Perdon 3-2. Bijz.: Boy Donders (SSC’55) mist penalty in de 62ste minuut. Rode kaart: 40. Erwin van den Hoven (SSC’55), 90+1. Davy Wijkmans (SSC’55).

Moment van de wedstrijd: Bij de stand 2-2 stopte Lars Tertoolen, doelman van Haaften, een strafschop.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Voor de rust had een ongeïnspireerd Haaften heel weinig in te brengen, maar vlak voor en na de thee kantelde de wedstrijd.

GDC – BLC 1-0 (1-0). 20. Joost van Rooijen 1-0.

Moment van de wedstrijd: Het doelpunt van GDC. ,,Een beetje bemazzeld”, vond GDC-trainer Edin Curic, ,,want de bal ging via het lichaam van een Bossche verdediger in het doel.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: BLC zit in een wak, blijft maar verliezen. Curic: ,,Toch maakte die ploeg het ons na rust behoorlijk lastig, al hebben we op basis van een goede eerste helft verdiend gewonnen.”

SV Capelle – Vuren 1-5 (0-2). 25. 0-1, 34. 0-2, 62. Serhan Eyupoglu 1-2, 72. 1-3, 78. 1-4, 88. 1-5. Bijz.: Serhan Eyupoglu (SV Capelle) mist penalty.

Moment van de wedstrijd: Vlak voor rust miste Serhan Eyupoglu van SV Capelle een strafschop.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Als je tegen Haaften er vijf om de oren krijgt en vandaag weer, dan kun je spreken van een groot lek in de verdediging”, constateerde Capelle-trainer Antoin van Pelt. ,,Als we op deze manier door blijven gaan, doen we dus niet mee om de prijzen.”

Sleeuwijk – Asperen 2-1 (0-1). 39. Tareq Ibrahim 0-1, 83. Pasqualle Verwoerdt 1-1 (pen.), 90+3. Pasqualle Verwoerdt 2-1.

Moment van de wedstrijd: Bij alle drie de doelpunten speelde scheidsrechter Jurgen Kuijpers een belangrijke rol. Zo negeerde de arbiter bij de winnende treffer het vlagsignaal van zijn assistent.