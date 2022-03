GVV’63 eert overleden clubicoon met overwinning, erehaag voorafgaand aan de wedstrijd

Derde klasse DVorige week overleed clubicoon Bartje Babecht. De heren van GVV’63 zullen in de rust misschien even aan haar gedacht hebben, denkt trainer Danny van Geffen. Voor rust was de koploper geen schim van zichzelf, maar in de tweede helft werd de rug gerecht.

GVV’63 - BZC’14 3-1 (0-1). 45. Kolbach 0-1 60. Van Riel 1-1 74. Bouma 2-1 80. Ringelberg 3-1.

Bijzonderheid: Vorige week dinsdag overleed Bartje Bambacht. Zij was een icoon van Gameren, haar hele leven heeft zich op allerlei vlakken ingezet voor de club. Ter ere van haar onthulde haar zoon Gerard vooraf aan de wedstrijd een reclamebord, gewijd aan haar. Ook stonden alle jeugdleden in een erehaag. ,,Misschien heeft dit doorgewerkt in de koppies van de spelers”, zegt trainer Denny van Geffen, ,,want voor de rust gingen we door onze ondergrens. Dus heeft het even gedonderd in de kleedkamer. De jongens zijn kennelijk zo volwassen dat de rug werd gerecht.”

Even had degradatiekandidaat BZC’14 het gevoel dat er wat te halen viel bij de koploper. ,,We hebben het Gameren in de eerste helft heel lastig gemaakt. Maar na rust, toen ik een paar keer noodgedwongen moest wisselen, konden we het niet meer bijbenen”, aldus trainer Lenard Weber.

Schelluinen – Haaften 3-1 (1-1). 13. 1-0 30. Van de Velde 1-1 74. 2-1 78. 3-1.

Verliezen bij een titelkandidaat is geen schande. Toch zaten de mannen van trainer Bart Fransen na het laatste fluitsignaal bedremmeld in de kleedkamer. ,,Begrijpelijk”, zegt de oefenmeester. ,,Vanmiddag hebben we de kans op drie punten laten liggen. Onze eigen schuld, want met vier grote kansen hebben we niks gedaan. Als je zelf niet scoort, doet de tegenstander dat wel. Die voetbalwet ging dus ook nog eens op. Hier ben ik goed ziek van.”

TSVV Merlijn – MVV’58 3-4 (2-3). 4. Power 1-0 15. Power 2-0 25. 2-1 30. 2-2 40. 2-3 56. Power 3-3 70. 3-4.

Winton Power maakte een krachtdadige indruk, want de aanvaller scoorde drie keer. Uiteindelijk leverde dat dus helemaal niks op. ,,Wil je winnen, dan moet je honderd procent geven. Dat was niet het geval, daardoor liepen we te veel achter de feiten aan. En daardoor lagen de linies te ver uit elkaar”, aldus trainer Erik Oeben.

BLC – GDC 0-0.

Afgelopen dinsdag had BLC koploper GVV’63 nog gevloerd en was de ploeg uit Gameren tot op twee punten genaderd. Maar daar tegen GDC een gevolg aan geven, was niet mogelijk. ,,We hebben vooral in de eerste helft de kansen gehad, maar die niet benut,” zegt trainer Danny Otterloo. Dat is niet des BLC’s: de ploeg scoort meestal makkelijk. Otterloo gist: ,,Drie weken lang hebben we door de week moeten voetballen. Raak je vermoeid van, en dat gaat ten koste van de scherpte.”

Gerrit Molenaar, trainer van GDC, had vooraf al bij het kruisje getekend als de wedstrijd in een brilscore zou eindigen. ,,BLC heeft heel veel kwaliteiten, daar hebben we ons op ingesteld. Dus veel spelers achter de bal, de boel dichthouden. Met een uitblinkende keeper Tim van Rooijen is ons dat gelukt.”

NEO’15 – SV Capelle 2-1 (0-0). 48. Van Wanrooy 1-0 57. Van Wanrooy 2-0 64. Branderhorst 2-1.

Bijzonderheid: Vooraf aan de wedstrijd werd een cheque van duizend euro uitgereikt aan Stichting Kinderen Kankervrij. Dat geld was bijeengebracht door een zestal sponsoren. Kika is sinds 2018 de hoofdsponsor bij NEO’25: dat jaar had Coert van Caem zijn transportbedrijf verkocht, dus ging de naam na meer dan twintig jaar van het shirt van de Tricolores ten faveure van Kika. Tijdens de rust kreeg Van Caem, voorzitter van SV Capelle, als dank voor zo veel jaren trouw sponsoren een ingelijst shirt van Nederland En Oranje aangeboden van zijn collega Hans van der Schans. ,,Ik zou het cadeau met alle plezier in willen ruilen voor drie punten”, zei Van Caem, die vooraf aan het duel al hoorde van de geste. Die wens werd dus niet vervuld, al had Capelle een punt aan deze dorpenderby over móeten houden: Sijmen Branderhorst kreeg vanaf de strafschopstip de bal niet voorbij doelman Kevin Akkermans.

Sparta’30 – NOAD’32 3-0 (1-0). 5. Van Andel 1-0 58. Vissers 2-0 82. Vissers 3-0.

Vorige week, na de 4-0 nederlaag bij TSVV Merlijn, was Sparta-trainer Peter Burg not amused. Afgelopen dinsdag wreef de Bosschenaar zijn manschappen dat nog even in. De enige manier om dat goed te maken? De derby winnen. En dat gebeurde ook, daarbij geholpen door een vroeg doelpunt van Lennard van Andel.

Alweer een nederlaag voor de rode lantaarndrager. Toch wil pr-man Anton de Waal de hoop niet opgeven. ,,Voetballend waren we zeker niet de mindere. Zij scoren, wij niet. Dat is het verschil.” Pleister op de wonde: ook degradatiekandidaten BZC’14 en SV Capelle gingen onderuit.