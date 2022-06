GVV’63 kan geen vuist maken tegen Dilettant

GVV’63 – Dilettant 0-4 (0-1). 27. Jesper van de Adel 0-1, 65. Fabio Vrolijk 0-2, 79. Jimmy Koning 0-3, 86. Jimmy Koning 0-4.

Het contrast tussen de eerste competitiewedstrijd van GVV’63 en het eerste nacompetitieduel kon niet groter zijn. Destijds, toen het kunstgrasveld werd geopend met een 6-0 zege op NOAD’32, bruiste het op sportpark Maartens Hof en waren de supporters buitengewoon hoopvol gestemd. Had corona het seizoen een streep gezet door het kampioenschap – GVV’63 leidde riant in 3D –, deze keer zouden de geel-zwarten promotie waarschijnlijk afdwingen. Maar deze zaterdagmiddag is van die euforie amper iets terug te zien, laat staan te horen. Gelatenheid was troef, alsof er werd voorvoeld: met het missen van het titel is de kans dat we via de nacompetitie een stap hoger zetten verkeken.

Dat voorgevoel klopte. Tegen de derdeklasser uit Krimpen aan de Lek werd de gastheer alleen in de laatste tien minuten van de eerste helft enigszins gevaarlijk om na de rust met drie heel fraaie afstandsschoten volledig te worden gefileerd.

,,Na de winterstop is het helemaal misgegaan”, zegt aanvoerder Stefan Blom. “Waar het aan ligt? Veel over gepraat, we hebben nog steeds geen idee. Wat we wel weten: dit is heel teleurstellend. Ons seizoen is mislukt.”

Arkel - BLC 4-1 (3-0). 29. 1-0, 33. 2-0, 38. 3-0, 83. De Jong (e.d.) 3-1, 86. 4-1.

In de eerste twintig minuten had BLC de overhand. ,,Toen hebben we een paar aardige kansen gehad”, zegt trainer Danny Otterloo. ,,Daarna kreeg Arkel controle over de wedstrijd.” En dat betaalde zich binnen tien minuten uit met drie treffers.

Uit de nacompetitie geknikkerd, toch keek Otterloo tevreden terug op het afgelopen seizoen. ,,Bij de eerste drie eindigen, of een periodetitel pakken. Daar gingen we voor, als we maar mochten aanschuiven voor het toetje. De competitie zelf duurde een maand te lang voor ons.” Vier van de vijf duels gingen verloren, anders had BLC al lang en breed met de platte wagen door Den Bosch gereden.