GVV’63 neemt koppositie over van BLC

ONI – GVV’63 1-2 (1-2). 10. Mathijs Libbers 0-1, 17. Mathijs Libbers 0-2, 38. 1-2.

De overwinning is te danken aan Mathijs Libbers. ,,Die heeft lange tijd in de lappenmand gezeten, toen ging het ook met de ploeg een stuk minder”, zegt trainer Denny van Geffen. ,,Sinds twee weken pakt Mathijs weer zijn minuten mee. Vandaag een uur, en als je dan twee keer scoort, hoor je mij niet klagen.” Bij GVV’63 is de mindset weer terug, merkt Van Geffen. ,,Dinsdag, in die cruciale wedstrijd bij BLC, ging de knop om. Ik ben benieuwd of we dat nog drie wedstrijden volhouden.”

NEO’25 – Sparta’30 1-2 (0-1). 25. Lennard van Andel 0-1, 55. Dinant Naaijen 0-2, 60. Jordy Rosenbrand 1-2. Rood: Trainer Peter Burg van Sparta’23.

Door de zege van de ploeg uit Andel en de nederlaag van SV Capelle is Sparta’30 met nog drie wedstrijden voor de boeg veilig. ,,Dat hebben we bereikt door hard te werken, de taken goed uit te voeren en druk te zetten”, zegt assistent-trainer William van de Wal. Uitblinker was doelman Twan Pelle. ,,Met een paar prachtige reddingen heeft hij ons er doorheen gesleept.”

Nog geen maand geleden was er nog het heilige vuur bij Nederland En Oranje, werd er zelfs gedroomd van de nacompetitie. ,,Dat is gedoofd”, moet trainer Stefan Brok constateren, ,,de nachtkaars is er voor in de plaats gekomen.” Het handelsmerk van NEO’25 – keihard werken en alles geven – is kennelijk opgeborgen. ,,Ik heb het idee dat het op is bij ons, we kunnen het niet meer opbrengen.”

Vuren – TSVV Merlijn 3-0 (0-0) 61. 1-0, 74. (pen.) 2-0, 79. 3-0. Rood: Erik Oeben van Merlijn.

Bij het tweede doelpunt van de thuisclub kwam het stoom uit de oren van Erik Oeben, trainer van Merlijn. ,,Eerst gaat er buitenspel aan vooraf. De scheids fluit niet. Daarna een overtreding, zeker drie meter buiten het strafschopgebied. Legt-ie de bal de op de stip. Toen ben ik verhaal gaan halen.” Dat liep dus slecht af. Beter nieuws kwam er uit Sprang-Capelle: SV Capelle had verloren. ,,Dus blijven we twee punten boven de streep.”

Schelluinen – BLC 5-3 (2-2). 7. Luc Pelleboer 0-1, 17. Izaak Mbungu 0-2, 23. 1-2, 30. 2-2, 59. 3-2, 67. 4-2, 70. 5-2, 73. Luca Gielis 5-3.

Tot dinsdag stond BLC nog bovenaan, drie punten voorsprong. Daarna werd twee keer van directe concurrenten om de titel verloren. In Schelluinen zag het er niet naar uit dat de Bosschenaren hun koppositie – een beter doelsaldo dan GVV’63 – zouden inleveren. Binnen zeventien minuten was het al 0-2. Een vertekend beeld, vond trainer Danny Otterloo. ,,Schelluinen heeft ons continu onder druk gezet, was gevaarlijk vanaf de vleugels. Na rust konden we het niet meer bijbenen.” Over het kampioenschap: ,,Hopen op een misstap. Je weet het nooit.”

Haaften – GDC 2-1 (1-0). 29. Michael Smit 1-0, 63. Mats van Velzen 2-0, 80. Tim van Dijk 2-1.

Tot de 29e minuut had GDC het betere van het spel. Maar toen Michael Smit een tik uitdeelde, kwam dat stevig aan. ,,Daarna kwamen we meer aan voetballen toe”, vond Haaften-trainer Bart Fransen. ,,Na rust probeerde GDC de gelijkmaker te forceren, sloegen we op het juiste moment toch weer toe. Met nog drie wedstrijden voor de boeg staat Haaften op een vierde plaats. ,,Fantastische voor deze groep. Leuk dat je in die laatste drie wedstrijden nog voor een prijs gaat.”

Bij GDC scoorde Tim van Dijk. ,,Hij maakte zijn debuut”, zegt GDC-trainer Gerrit Molenaar. ,,Prima gespeeld. En er komt nog zo veel meer aan. Sinds deze week trainen er ook jongens van vijftien, zestien jaar mee.” Over de wedstrijd zelf: ,,Door twee persoonljke fouten hebben we het weggeven.”

SV Capelle – NOAD’32 0-2 (0-0). 52. Ian Arendse 0-1, 90. Julian Vos 0-2.

Na afloop van de wedstrijd had Edin Curic, trainer van SV Capelle, nog een barbecuefeestje. Misschien heeft hij toch enigszins met lange tanden gegeten, want tegen NOAD’32 werd een kans gemist om over TSVV Merlijn, dat met 3-0 verloor bij Vuren, te wippen. Daardoor blijven de Capellenaren op een nacompetitieplaats staan. ,,We hadden gehoopt de zege van afgelopen dinsdag tegen BZC’14 een vervolg te geven, maar het zat helemaal niet mee”, vond leider John Treffers. Zo raakte Quinten van Caem, die dinsdag nog twee keer scoorde, het aluminium en Tycho de Jong herhaalde dat nog eens. ,,De eerste de beste keer dat NOAD’32 voor ons doel kwam, was het wel raak.”

De Wijk en Aalburgers boekten hun tweede zege in een week tijd, allebei in uitwedstrijden. Daardoor zijn ze van de laatste plaats geraakt. Maar veilig zijn de rood-witten allerminst, want ook BZC’14 won. Daardoor blijft het gaatje slechts twee punten. ,,Maar we geloven er weer helemaal in”, zegt doelpuntenmaker Ian Arendse. ,,De afgelopen week hebben we drie goede wedstrijden gespeeld. Jammer dat we tegen Haaften niks pakten. Maar zaterdag zullen het tegen BZC’14 nog een keer moeten laten zien, dan gaan we de nacompetitie in.”

BZC’14 – MVV’58 3-1 (1-0). 26. Rick van Lopik 1-0, 65. Jacco de Leeuw 1-1, 70. Jasper Gouda Quint 2-1, 80. Job Grandia 3-1. Rode kaart: Cas Wilpstra van MVV’58.

BZC’14 verloor heel veel wedstrijden, stond daardoor onderaan. Meestal ging het in de tweede helft mis. Maar vanmiddag toonden de mannen van trainer Lenard Weber voldoende karakter om de eerste de beste tegenslag – een zondagsschot – die de gelijkmaker opleverde op te vangen. Na de strafschop ontstond er gedoe toen de doelman van Meteren de bal keihard tegen de rug van Max van Zanten trapte. “Daarna pakte de aanvoerder me bij de keel”, keek Van Zanten terug. ,,Terecht dat hij eraf moest.” Pal daarop belandde nog een bal tegen de lat boven het heiligdom van BZC’14. Deze keer deed de pechvogel niet mee. Ondanks de zege blijft de ploeg uit Brakel-Zuilichem op de laatste plaats staan: NOAD’32 won bij SV Capelle. Van Zanten: ,,Dan moeten we ze volgende week in Wijk en Aalburg pakken. Het zelfvertrouwen hebben we ervoor.”