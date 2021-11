GVV’63 pakt de eerste periodetitel en heeft de zaakjes goed voor elkaar

GVV’63 – ONI 7-3 (3-2) 20. Nick Linnenbank 1-0 25. 1-1 30. Jeffrey van der Meijden 35. Jef 42. 3-2 52. 3-3. 54. Daniel Bouma 4-3 61. Michel Kooijman 5-3 72. Jef meij (pen) 6-3. 75. Daniel Bouma 7-3.

Bijzonderheid: Door de zevenklapper uit de ploeg uit ’s Gravenmoer pakte GVV’63 de eerste periode. In Gameren konden dat nog zo’n honderd supporters meemaken. ,,Te danken aan een groot terras”, zegt trainer Denny van Geffen, ,,daardoor konden we de anderhalve meter netjes handhaven. Trouwens, de gemeente kwam controleren en de club kreeg een compliment dat ze de zaken goed voor elkaar hadden.” In deze wedstrijd was er een hoofdrol voor Michel Kooijman. ,,Hij scoorde maar één keer, maar had wel vijf assists in huis.”

TSVV Merlijn - SV Capelle 5-3 (3-2). 4. Ludo van Wezel 1-0 29. Jan van Ruijven 2-0 33. Luc Geurts 3-0 44. Ferry Caron 3-1 45. Quinten van Caem 3-2 55. Till Wicker (e.d.) 3-3 61. Jan van Ruijven 4-3 90. Jan van Ruijven 5-3.

Bijzonderheid: ,,We moesten enorm wennen aan het kunstgras”, vond Capelle-trainer Edin Curic, die met zijn manschappen tegen de vierde nederlaag op rij aanliep. ,,Pas na een halfuur was het zover, toen stonden we al met 3-0 achter.” Vlak voor rust was het binnen een minuut twee keer raak, treffers van Ferry Caron en Quinten van Caem. Na de hervatting hielp een verdediger van de thuisclub ook nog een handje mee. Een mentale boost van jewelste, maar toch bleven de gasten met nul punten achter. ,,Na die gelijkmaker waren we beter, liepen we tegen een counter aan.”

Erik Oeben, trainer van Merlijn, vond dat zijn ploeg in de eerste helft heer en meester waren. ,,En dat wordt het zomaar 3-2. En 3-3. Daarna kon het dubbeltje alle kanten opvallen, het werd de onze. Terecht, zeker op basis van de eerste helft.” Hij had nog het meest genoten van Dani Mom. ,,Vlak voor tijd in gevallen, nadat hij in de eerste de beste oefenwedstrijd zwaar geblesseerd was geraakt. Fijn dat Dani er weer bij is. Goede verdediger met een positieve instelling.”

BLC – Haaften 1-1 (0-0) 70. Thijmen Geringa 0-1 75. (pen.) Niels Nagtzaam 1-1. Rood: 73. Thomas Mesu van BLC (twee keer geel).

Bijzonderheid: Bart Fransen, trainer van Haaften, wist dat BLC’s linksback heel graag mee opkomt. Hij is een sleutel van de nogal succesvolle voorhoede van de Bosschenaren. Sam Onink moest ervoor zorgen dat Pallada het slot niet kon vinden. ,,Sam heeft verschrikkelijk veel arbeid verricht, op en neer gelopen over die linkerflank. Met succes.” Het enige doelpunt van BLC viel uit een strafschop, alweer de negende treffer van Niels Nagtzaam. ,,Het was een cadeautje”, vond Fransen, die vijf minuten daarvoor Thijmen Geringa de score zag openen. Dat vond ook zijn collega Danny Otterloo. ,,Kennelijk had-ie iets goed te maken. Twee minuten daarvoor had Thomas Mesu een tweede gele kaart gekregen. Blijkbaar had-ie in de smiezen dat die kaart niet terecht. En dan ga je dus marchanderen.”

Sparta’30 – GDC is afgelast vanwege corona bij de gasten. ,,Onze verzorger is woensdag goed ziek van zijn werk naar huis gegaan”, zegt trainer Gerrit Molenaar. ,,Die avond hebben vijf, zes speler bij hem op de bank gelegen. Ik denk dat we komend weekend helemaal niet meer gaan voetballen. Dat er een strenge lockdown komt, want we kunnen niet blijven pappen en nathouden. Dat is zuur, maar hopelijk proeven we het zoet na de winterstop.”

Schelluinen - BZC’14 afgelast vanwege corona. ,,We hadden er vijf met corona. Dinsdag twee, kwamen er donderdag nog eens drie bij”, zegt trainer Lenard Weber. ,,En een aantal moesten nog testen. Kortom, we moesten het risico niet lopen om naar Schelluinen af te reizen.” BZC vijf gevallen een aantaswl moesten testen, we gaan het risico niet nemen. Hopelijk kunnen we volgende week weer voetballen.”

NOAD’32 – Vuren 1-4 (1-0). 39. Stephan van Herwijnen 1-0 60. Bas van der Vliet 1-1 63. Fabian van Horssen 1-2 87. Ryan Snoek 1-3 90+3. Bas van der Vliet 1-4.

Bijzonderheid: NOAD’32 blijft in de hoek zitten waar de klappen vallen. Alleen tegen TSVV Merlijn werden drie punten opgeraapt, daarn verloren de Wijk en Aalburgers keer op keer. Voor de rust leek het erop dat de gifbeker leeg, schoongemaakt en opgeborgen was. De thuisclub was de evenknie van Vuren, nam zelfs via Stephan van Herwijnen een voorsprong. Na rust kwam Vuren na een uur op gelijke hoogte. Drie minuten later kondigde alweer een verloren duel zich aan. ,,Het is een repeterend verhaal”, zegt pr-man Anton de Waal. ,,Als we worden geconfronteerd met tegenslag, kunnen we dat mentaal niet verwerken. Dat gaat het in de koppies zitten: ‘We gaan het weer niet redden’. En dan ga je het inderdaad niet redden. Dat is heel frustrerend.”

NEO’25 - MVV’58 is afgelast, vanwege corona bij de Tricolores. ,,Donderdag hebben we getraind, vrijdag waren twee spelers ziek”, zegt trainer Stefan Brok. ,,Dinsdag hadden we al een geval van corona, hij is geïsoleerd.”