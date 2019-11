Haaften begint met eerste driepunter vrolijk aan Oktoberfest, SV Capelle in extremis langs NEO'25

zaterdag 3DBij Haaften vierden ze zaterdagavond het Oktoberfest. Het eerste elftal verhoogde met zijn allereerste competitiezege de feestelijke stemming nog eens extra. In de slotfase schoot Niek van Velzen raak: 3-2. SV Capelle boog in eigen huis een 0-2-achterstand om tot een 3-2-overwinning.

Haaften - MVV’58 3-2 (1-2) 16. Robin Jager 0-1, 25. Thijmen Gerringa 1-1, 28. Remco Knoop 1-2, Thijmen Gerringa (pen.) 2-2, 89. Niek van Velzen 3-2.

“De ontlading was enorm. Op het veld, maar zeker ook bij de technische staf”, vertelde Haaften-trainer Bart Fransen. Thijmen Gerringa hielp een handje: de aanvaller poetste twee keer een achterstand weg. Dat de punten uitbleven, was vooral te wijten aan matig verdedigen. Voor Fransen was dat aanleiding om Jeffrey Wolf, die normaliter bij het tweede elftal voetbalt, te benaderen. “Jeffrey had een schat aan ervaring. En die misten we.”

TSVV Merlijn - GDC 2-2 (1-1) 8. Jan van Ruijven 1-0, 35. Justin Youell 1-1, 90. Jan van Ruijven 2-1, 90+4. Levi Splinter 2-2. Rood: 30. Joost Klabbers (TSVV Merlijn).

Joost Klabbers ontnam een aanvaller van GDC een scoringskans, maar kon vervolgens gaan douchen. Daarna moest Merlijn een uur lang de nummer tweede in de derde klasse D van zich af zien te houden. Dat lukte, ook al omdat de gasten veel veel kansen verprutsten. In de 90ste minuut leek er nog een stunt in de maak toen Jan van Ruijven zijn tweede treffer scoorde. Ver in de extra tijd werd GDC de schande van een nederlaag bespaard. “Ik kan heel goed leven met dit gelijkspel”, vond TSVV Merlijn-trainer Joop Verzijl. GDC-conculega Edin Curic had complimenten voor TSVV Merlijn. “De organisatie stond goed, al hadden we hier de punten wel mee moeten nemen.”

SV Capelle - NEO’25 3-2 (0-1) 38. Jordy Rosenbrand 0-1, 62. Jordy Rosenbrand 0-2, 68. Mark Klinkhamer 1-2, 73. Mark Klinkhamer 2-2, 90+5. Afonso Ndongala 3-2. Rood: 88. Rudy van Dongen (NEO'25), 90+5. Jordy Rosenbrand (NEO'25).

De eerste helft was niet om aan te gluren. Beide ploegen maakten er een wedstrijd van om de bal naar de verkeerde kleur te spelen. Het doelpunt van Jordy Rosenbrand, een carambole via een verdediger en de binnenkant van de paal, was het enige hoogtepunt.

Nadat het 0-2 werd, leek de wedstrijd gespeeld. Maar door een onverwachte treffer van Mark Klinkhamer kreeg de thuisclub de geest. Tel daarbij op dat de drie broertjes Ndongala het NEO het in defensie opzicht heel lastig maakte, dat verklaarde grotendeel de kanteling in deze derby. Als was de gelijkmaker pure pech voor NEO, toen uit een vrije trap de bal tegen de hand van een verdediger viel. Voor de pas zestienjarige Tygo de Jong, aanvaller van SV Capelle, was het zijn allereerste derby. “Ongelooflijk dat het op deze manier uitpakt. Een droom komt uit.”

BZC’14 - NOAD’32 1-5 (0-1) 25. Jalal Boujamaa 0-1, 47. Ruben de Waal 0-2, 48. Sten Pijlman 1-2, 55. Jalal Boujamaa 1-3, 60. Remy Schouwenaar 1-4, 75. Stephan Kok 1-5. Rood: 35. Ton Drost (BZC’14).

Alle aandacht ging na afloop naar Remy Schouwenaar: de aanvaller scoorde zijn honderdste doelpunt. Om dat te vieren kreeg hij een speciaal shirt (zie foto). “Het was ook een typisch Schouwenaar-doelpunt: hangend in de lucht uit een voorzet raak koppen”, vond NOAD'32-trainer Rob van Loon. Volgens BZC'14-trainer Hans de Jong kostte de rode kaart van Ton Drost zijn ploeg de kop. “We kwamen nog aardig terug, maar NOAD’32 heeft de numerieke meerderheid goed uitgespeeld.”

Volledig scherm Remy Schouwenaar scoorde zijn 100e goal in het shirt van NOAD'32. © NOAD'32

Sparta’30 - BLC 1-2 (1-1) 14. Niels Nagtzaam 0-1, 42. Anthony van Wijk (pen.) 1-1, 82. Piet Vollebergh 1-2.

Sparta'30-trainer Mark van Noorloos hield een nare bijsmaak over aan de wedstrijd. “De scheids speelde een cruciale rol. Eerst gaf hij ons een strafschop, terwijl het niet zeker was of die overtreding wel binnen het strafschopgebied was gemaakt. Daarna scoorden wij uit een prachtige aanval de 2-1. Nagenoeg al onze spelers stonden de eigen helft, maar toch stak de grensrechter de vlag omhoog. Keurde hij dat doelpunt nog af ook. De winnende goal rook naar buitenspel. Onze grensrechter werd volledig genegeerd.”

GVV’63 - Zwaluwe 4-4 (2-1) 14. Jeffrey van der Meijden 1-0, 20. Wessel Groote 1-1, 39. Michel Kooijman 2-1, 54. Michel Kooijman 3-1, 61. Wouter de Laat 3-2, 66. Wessel Groote 3-3, 68. Jeffrey van der Meijden 4-3, 89. Dominique Mahu.