Haaften dicht bij een stunt tegen periodetitelwinnaar ONI, NOAD'32 wint vijfde wedstrijd op rij

GVV’63 - NOAD’32 2-3 (0-1). 19. Jalal Boujamaa 0-1, 46. Richard Kreling 1-1, 63. Jeffrey van der Meijden 2-1, 67. Remy Schouwenaar 2-2, 77. Sven Bleijenberg 2-3. Aan beide zijden waren spelers absent vanwege vakantieverplichtingen. Uiteindelijk werd NOAD’32 de gelukkige winnaar en boekte zodoende al de vijfde zege op rij. ,,Wij hadden na rust de kans op 3-1 maar hun keeper redde de zaak. Ik vond dat NOAD onterecht won”, aldus GVV'63-trainer Danny van Geffen. Ook NOAD'32-trainer Rob van Loon sprak over een zwaar bevochten zege. ,,Toen het 2-1 stond, dachten wij ook dat het over was. We kropen door het oog van de naald, maar zagen ook hoe goed ons team is qua beleving.”

Haaften - ONI 1-2 (1-2). 8. Floris Wouters 0-1, 12. Thijmen Gerringa 1-1, 32. Jaap van der Waarden 1-2.

Het was de nummer laatst tegen de nummer één, maar daar trok een hardwerkend Haaften zich weinig van aan. ,,Een gelijkspel was een terechte uitslag geweest. De ONI-trainer kwam na afloop naar me toe en zei ‘Vandaag hebben wij het geluk gehad’”, aldus Haaften-trainer Bart Fransen. Vooral de tweede helft was een gelijkopgaand duel, vond Fransen. ,,We kregen ook nog goede kansen via Thijmen Gerringa en Michel den Braber die overigens ONI-spits Sander de Bont goed in bedwang hield.”