Haaften-doelman houdt GDC van monsterzege en GVV’63 pakt weer punt tegen koploper

Moment van de wedstrijd: ,,Dankzij de doelman van Haaften hebben we geen monsterscore neer kunnen zetten”, zei GDC-trainer Edin Curic. ,,Hoe dan ook speelden we een uitstekende wedstrijd. En ik had deze keer maar liefst zes reserves op de bank. Een ongekende luxe.”

Moment van de wedstrijd: De pas 15-jarige Damian van Doesburg had een onvergetelijk debuut kunnen maken bij GVV, maar de invaller schoot in kansrijke positie de bal naast. ,,Een overwinning zou de wereld op zijn kop hebben gezet”, vond GVV-trainer Denny van Geffen. ,,Want met dit puntje zijn we al rijkelijk beloond. Had Sleeuwijk de kansen maar moeten benutten.”