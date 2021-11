Haaften-speler beleeft tweede jeugd

Haaften - Schelluinen 2-2 (0-1). 21. 0-1, 60. Danny Verwolf 1-1, 65. 1-2, 90+4. Danny Verwolf 2-2.

Bijzonderheid: Dertiger Danny Verwolf is aan zijn tweede jeugd bezig. Met twee doelpunten, waarvan de laatste diep in de extra tijd, bezorgde hij Haaften alsnog een dik verdiend punt. ,,Vandaag is het Danny de doelpuntenmaker, maar hij valt nog meer op met zijn assists”, vindt trainer Bart Fransen. ,,Voor ons team is hij onmisbaar.”

BZC’14 - GVV’63 2-3 (1-1). 25. Mathijs Libbers 0-1, 28. Erik van Dalen 1-1, 55. Erik van Dalen 2-1, 70. Mathijs Libbers 2-2, 78. Daniel Bouma 2-3, Rood: 90. Damian Groeneveld van BZC’14.

Bijzonderheid: Een paar weken geleden viel Daniel Bouma met een zware enkelblessure uit. Die lag in de ,,puinpoeier”, had trainer Denny van Geffen geconstateerd. Hij dacht zeker een maand geen beroep op hem te kunnen doen. Maar in Brakel stond Bouma doodleuk bij de eerste elf. ,,Maar die enkel zag er echt niet uit, hoor. Die had alle kleuren van de regenboog, er zat een bult op. Volgens Daniel had-ie geen pijn, hij wilde spelen.” En bij zijn rentree scoorde hij ook nog eens het winnende doelpunt. ,,Dat we de punten pakken, is te danken aan Michel Kooijman. Bij de 2-2 en de 2-3 zette hij twee verdedigers voor schut, gaf daarna de assist.”

Bij BZC’14 was er een hoofdrol voor Erik van Dalen: hij scoorde beide doelpunten. Maar dat leverde dus niks op. ,,Dat was niet terecht”, vond trainer Lenard Weber. ,,We hebben karakter getoond, werkelijk alles gegeven om een goed resultaat te boeken. Volle bak druk gezet om GGV, dat kwalitatief meer in huis heeft, niet in zijn spel te laten komen. Dat is gelukt, maar zijn geklopt door twee individuele acties.”

MVV’58 - TSVV Merlijn 0-0.

Bijzonderheid: Het was de eerste keer in deze competitie dat Merlijn de nul hield en het duel met een gelijkspel eindigde. Kansen waren buitengewoon schaars. De beste waren nog voor de ploeg uit Meteren, waarbij doelman zich twee keer onderscheidde met uitstekende reddingen. Eenmaal zat Vrouwe Fortuna op de lat, toen bij een inzet de bal via de binnenkant van de paal in zijn handen belandde. De gasten had speltechnisch wat meer te vertellen, maar gevaar voor het Meterense doel stichten, gebeurde pas in de slotfase. Invaller Thom den Otter had de winnende op zijn schoen, aangeboden door Lars van de Zanden, maar stuitte op de doelman van MVV’58.

GDC-ONI 5-0 (3-0). 10. Justin Youell 1-0, 15. Justin Youell 1-0, 44. Jelle Bouman 3-0, 75. Justin Youell 4-0, 85. Fabian Splinter 5-0.

Bijzonderheid: Met drie doelpunten zou je denken dat Justin Youell de man of the match was. ,,Prachtig voor Justin, toch gaat die eer naar Menno Schouten”, zegt trainer Gerrit Molenaar. ,,Na een langdurige blessure maakte Menno weer zijn rentree. En in aanvallend opzicht maakte hij het verschil. Door rustig aan de bal de blijven, balvastheid, overzicht en het vermogen om te combineren. Menno liet onze voorste linie veel beter spelen. Dat hebben we de afgelopen weken gemist.”

NOAD’32 - Sparta’30 0-2 (0-1). 38. Anrico Visser 0-1, 51. Martin Kant 0-2, Rood: 77. Julian Vos van NOAD’32.

Bijzonderheid: Het zit rode lantaarndrager NOAD’32 op alle fronten tegen. Zo kreeg Sven Bleijenberg een uitgelezen kans om bij de stand 0-2 de spanning weer terug te brengen, maar hij miste vanaf de strafschopstop. Julian Vos, een van de weinige routiniers bij de Wijk en Aalburgers, kreeg een direct rode kaart. ,,Julian krijgt een paar wedstrijden aan zijn broek, dat wordt het nog lastiger. Ik ben dus bang dat de gifbeker nog niet leeg is”, zegt pr-man Anton de Waal. ,,Overigens hadden we wel wat meer verdiend dan een nederlaag.”

Anrico Visser en Martin Kant bezorgden de ploeg uit Andel de zege. Die smaakte heel zoet, zegt trainer Peter Burg. ,,Voor Sparta’30 is dit een echte derby, het zijn potjes die ze graag willen winnen. Dan is het mooi dat we dat voor elkaar krijgen.”

SV Capelle - BLC 0-1 (0-1). 30. Sijmen Branderhorst (e.d.) 0-1.

Bijzonderheid: Het enige doelpunt was er eentje van een foeilelijk gehalte. Bij een duel met een Bossche aanvaller, die alleen op het doel dreigde af te gaan, dacht de uitlopende doelman het gevaar te bezweren, maar tikte de bal tegen het been van Sijmen Branderhorst. Na rust moesten de gasten spitsroeden lopen. ,,We hebben het heel zwaar gehad”, zag trainer Danny Otterloo. ,,Dankzij onze doelman, Justin Chaitram, die een paar prachtige reddingen in huis had en op karakter hebben we de zege naar het laatste fluitsignaal geloodst.”

Edin Curic, trainer van SV Capelle, vond dat zijn ploeg onnodig had verloren. ,,We hebben vooral na rust kansen gekregen. Deels heeft de keeper ons op de nul gehouden. Er is hard gewerkt. Maar, en dat moet ook worden gezegd, we kunnen nog moeilijk omgaan met teleurstellingen. We moeten mentaal sterker worden.”

Vuren - NEO’25 2-2 (0-0) 65. 1-0, 75. 2-0, 83. Nicky van Wanrooy 2-1, 90+2. Laurens Bogers 2-2.

Bijzonderheid: In de 82e minuut zei Stefan Brok, trainer van NEO’25, tegen zijn assistent Patrick Leijtens dat als NEO’25 zou scoren zijn ploeg er nog een gelijkspel uit zou slepen. Een minuut later werd het eerste deel waarheid, scoorde Nicky van Wanrooy met een prachtige lob. In de extra tijd bleek er een heuse waarzegger in Brok te schuilen, want schoot Laurens Bogers raak: 2-2. ,,Dat juist Laurens scoorde, deed me deugd. Hij was the man of the match.”