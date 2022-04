Haaften wint van titelkandidaat BLC

3DHaaften is in zijn nopjes, nadat het vorige week ook van de andere titelkandidaat won, pakt het nu de drie punten tegen BLC. Niet allerminst vanwege het veld volgens de trainer van de tegenpartij.

Haaften – BLC 2-0 (2-0). 15. Wolf 1-0, 24. Perdon 2-0.

BLC speelt zijn thuiswedstrijden op een kunstgrasveld. Voor een technisch aardig voetballende ploeg is dat een ideale ondergrond. Haaften speelt zijn wedstrijd op vette klein, vol hobbeltjes en gaatjes. ,,Die gasten zijn gewend om daarmee om te gaan”, zegt Danny Otterloo, trainer van BLC. ,,Wij dus niet. Na rust hebben we het proberen te combineren overboord gekieperd en meer opportunistisch te gaan spelen. Maar dan moet je wel de tweede bal winnen. De overtuiging en de wil ontbraken.” Kwam nog bij: ,,In de rust had ik al drie keer noodgedwongen moeten wisselen. De vele wedstrijden van de laatste weken eisten hun tol.”

Bart Fransen, trainer van Haaften, was in zijn nopjes met de zege op een titelkandidaat. ,,Vorige week konden we Schelluinen, die ook een gooi doet naar het kampioenschap, laten struikelen. Tot ons chagrijn lukte dat niet. Des te mooier is het dan dat we het vandaag wel voor elkaar krijgen.”

MVV’58 – GVV’63 3-1 (1-0). Van Mourik (pen.) 1-0, Knoop 2-0, Linnenbank 2-1, Van den Brink 3-1.

Denny van Geffen, trainer van GVV’63, werd zaterdag 43 jaar. Een feestelijke dag werd het niet echt, want de scheidsrechter deelde in zijn ogen allerlei cadeautjes uit aan de thuisclub. ,,Onze doelman pakte een strafschop, zou met een voet te vroeg van de doellijn zijn gekomen. Geneuzel. Maar die pingel moest wel worden overgenomen, benut natuurlijk. Een verdediger van Meteren slaat met een elleboog de bal uit het doel, geen penalty. Meteren mocht trappen, zuigen. Spelers geblesseerd geraakt, en niet de minste. Als je er iets van zei, kregen wij de kaarten. Wat een wijsneusje, zeg.”

GDC – Sparta’30 3-2 (0-1). 18. Groenenberg 0-1, 47. Visser 0-2, 50. Justin Youell 1-2, 54. Justin Youell 2-2, 58. Schouten 3-2.

Voor de rust had Gerrit Molenaar, trainer van GDC, met volle teugen genoten. ,,Het was de best helft onder mijn leiding, het zag er geweldig uit.” Alleen de stand correspondeerde daar niet mee. Na de hervatting werd het door een misvatting in de defensie 0-2. ,,Daarna kwam de echte teamspirit bovendrijven. Fantastisch dat je dan toch nog een overwinning kunt boeken.”

Te snel na de 0-2 viel de aansluitingstreffer, vond Peter Burg, trainer van Sparta’30. ,,Daardoor ging GDC er weer helemaal in geloven, en bij ons sloeg de twijfel toe. Had te maken met de samenstelling van de elf. Veel jonge spelers, noodgedwongen. Heb je er wat meer ervaring, dan kunnen wat meer sturing geven. Dan wordt het misschien een ander verhaal.”

NOAD’32 – ONI 1-1 (0-0) 51. Giovanni van Driel 1-0, 83. Kolkert 1-1.

Wessel van den Boom had de bal al een keer van doellijn getrapt en zo de gelijkmaker van ONI voorkomen. Paal en lat hadden de Wijk en Aalburgers, die op de laatste plaats bivakkeren, ook al tot drie maal toe voor een tegentreffer behoed. Pas in de slotfase viel de gelijkmaker. Voor Anton de Waal, pr-man van NOAD’32, voelde het niet echt als een teleurstelling. ,,Nuchter bekeken was een gelijkspel het hoogst haalbare voor ons. We zijn blij met het puntje.”

SV Capelle – TSVV Merlijn 4-1 (1-1). 23. L. van Caem 1-0, 45. Van Ruijven 1-1, 70. Q. van Caem (pen.) 2-1, 73. Q. van Caem 3-1, 89. V. Ndongala 4-1, Rood: Corea, doelman van TSVV Merlijn.

Sven Corea beleefde weinig plezier aan dit duel. Hij kreeg twee gele kaarten, moest bij de stand 2-1 het veld verlaten. Twee pingels deden uiteindelijk de studenten de das ,,Twee waar ik mijn vragen bij stelde”, zegt trainer Erik Oeben. SV Capelle boeide dat voor geen meter. Uit de eerste vier wedstrijden werden tien punten, daarna werd er op een gelijkspel na alleen maar verloren. Eindelijk het zoet van de overwinning weer eens geproefd. En mogelijk zelfvertrouwen getankt om verder uit de zorgen te geraken.

BZC’14 – NEO’25 0-1(0-0). 65. Van Caem (pen). 0-1. Rode kaart: Grandia en Zuijdam van BZC’14.

,,De eerste twintig minuten hebben we op een keihard veld goed gespeeld”, vond Edwin van de Braak, assistent-trainer van de thuisclub. ,,We kregen ook twee goede kansen om de score te openen.” Allengs daalde het niveau. Het enige doelpunt paste daar wonderwel bij. Bij een terugspeelbal wipte het speeltuig door een polletje, waardoor de doelman van BZC’14 de bal half raakte. Om zich te herstellen had hij een overtreding nodig; Noah van Caem benutte de pingel. In de slotfase raakte BZC’14 ook nog eens twee spelers met rood kwijt. ,,De scheids, die pas vrijdagavond was aangesteld, raakte de regie kwijt. Wij eigenlijk ook, want in onze situatie – we staan er niet goed voor – kunnen we dit niet gebruiken.”

Hard gewerkt tegen een irritante ploeg, vond Stefan Brok, trainer van NEO. ,,Een speler van ons kreeg een klap op zijn gezicht, tand door de lip. Wat ben je dan aan het doen?” Het enige doelpunt scoren had nog heel wat voeten in de aarde. ,,Het waaide keihard, die bal bleef niet op de stip liggen. Telkens weer neerleggen, aanloop nemen, weggerold. Het duurde wel vier minuten voordat die trap kon worden genomen. Noah bleef koelbloedig, schoot onberispelijk raak.”