Haarsteeg-aanvoerder Lars Habraken verwacht raar seizoen: ‘Vraag me af of we al die 26 duels wel zullen spelen’

Afgelopen zondagmiddag trok Lars Habraken de verkeerde schoenen aan. Het hadden kicksen moeten zijn voor de allereerste wedstrijd in een hagelnieuwe competitie, thuis tegen Baardwijk. De aanvoerder van derdeklasser Haarsteeg stak zijn voeten in hardloopschoenen. Even de zinnen verzetten en niet meer denken aan de jobstijding van de medische staf, daags daarvoor: het duel is afgelast. Een direct contact van een ploeggenoot had corona opgelopen, een aantal spelers hadden symptomen van deze ziekte.