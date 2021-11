Haarsteeg-doelman scoort gelijkmaker met prachtige volley in blessuretijd

Twee keer eerder in de extra tijd had Haarsteeg-doelman Aaron van Engelen bij een hoekschop zich in het strafschopgebied van de Boys geposteerd. Eenmaal leverde dat een schot op dat nergens op leek: met twee benen naar voren gesprongen. Maar in de laatste minuut, bij weer een doorgekopte bal, nam de goalie de bal ineens op de pantoffel en zag die in het dak van doel verdwijnen. ,,Ik heb nog nooit gescoord”, zegt de dolgelukkige doelwacht. ,,Alleen een paar keer een assist gegeven.” Van Engelen was ook betrokken bij de openingstreffer van de Boys. Hij gaf Wesley Paijmans een duwtje, scheidsrechter Wil Rombouts wees naar de stip. ,,Te zwaar bestraft. Die speler deed het wel slim, liep tegen mijn uitgestoken handen aan. En ging liggen.”