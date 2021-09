Haarsteeg met negental gelijk in wedstrijd met elf kaarten: ‘Helemaal geen schoppartij’

Baardwijk - Haarsteeg 2-2 (1-1) 5. Okke Vos 0-1 7. Joep Klerx 1-1 60. Mathieu Schellekens 1-2 90+8. Isak Dedic 2-2. Rood: 75. Okke Vos 85. Maikel Kivits (beiden twee keer geel).

In dit duel vielen maar liefst elf gele kaarten. ,,Heel vreemd”, vond Jasper Werten, teammanager van Baardwijk. ,,Het was helemaal geen schoppartij. Maar de scheidsrechter had een wel heel bijzondere interpretatie van de spelsituaties.” Vooral Haarsteeg voelde zich gedupeerd, het eindigde met slechts negen spelers het duel. Werten: ,,Ondanks ons numerieke overwicht zijn we heel blij dat we toch nog een punt aan dit duel over hebben gehouden. Haarsteeg was beter, kreeg veel meer kansen. Pas ver in de extra tijd maakten we gelijk.” Voor Joep Klerx was het ook een bijzonder potje. Na twee jaar in München het hebben gewoond, keerde hij terug naar zijn geboortegrond. Hij luisterde dat op met een doelpunt.

Ook Ercument Metin, oefenmeester van Haarsteeg, snapte niks van het warrige leiden. ,,Kennelijk wilde de scheidsrechter de hoofdrol opeisen. Nou, dat is hem dus gelukt.” De Tilburger vond het puntenverlies minder van belang. ,,We hebben een goede pot gespeeld, weinig weggegeven. Daar mogen we trots op zijn.”

Trinitas Oisterwijk - Waspik 4-2 (3-2). 22.Philip Overeem 1-0 26. Guido van den Hoven 1-1 34.Job Viellevoye 2-1 36. Lucas Ligtvoet 2-2 43. Philip Overeem 3-2 56.Dennis van Berkel 4-2.

Onder leiding van de nieuwe trainer Emiel Heefer kende Waspik een goede voorbereiding, Zo werd aardig gepresteerd in het bekertoernooi. Weliswaar kenden de blauw-witten blessureleed, maar dat loste zich gaandeweg op. Kortom, Waspik was vol zelfvertrouwen aan de competitie begonnen. Maar dat leverde in Oisterwijk niets op. ,,We hebben terecht verloren”, vond Heefer, ,,al waren er met name in de eerste helft wel degelijk momenten om de wedstrijd naar ons toe te trekken. En na rust kregen we nog een dot van een kans om de 3-3 aan te tekenen. Jammer. Wat mij betreft had ik die lekkere voorbereiding ingeleverd voor slecht, als daar vandaag overwinning tegenover zou staan.”

,,Voetballend en conditioneel kwam Waspik vandaag tekort. Het is een hardwerkend elftal, maar we waren voetballend beter. Voor de rust was de wedstrijd nog wel in evenwicht, maar de goals die zij maken zijn vooral fouten van ons. Na rust konden we het tempo volhouden en zo werden de ruimtes groter. Na de 4-2 hebben we nog wat kansjes, maar hebben we de wedstrijd vooral volwassen uitgevoetbald”, zegt Trinitas-trainer Pierre van Berkel.

Vlijmense Boys - RWB 3-0 (2-0). 42. Yassine Ezzoubaa 1-0 44. Ayoub Bakkali 2-0 55. Ayoub Bakkali 3-0. Rood: 73. Ayoub Bakkali van Vlijmense Boys.

Larry van Ommen, trainer van RWB, had met zijn ploeg nog geen competitiewedstrijd verloren. Het eerste seizoen werden de Tricolores ongeslagen kampioen, vorig seizoen had Rood Wit Blauw uit vier wedstrijden tien punten gepakt. ,,Vanmiddag hadden we voor rust toe kunnen slaan”, vond Van Ommen. ,,Dat deden we niet. In de omschakeling kwam Vlijmen voor het doel, was het twee keer raak.” Na de hervatting was er een bijzondere rol voor Ayoub Bakkali. Nadat hij met zijn tweede treffer de thuisclub op een riante voorsprong had gezet, kreeg hij na een charge direct. ,,Donkergeel was het”, meende trainer Erik van Esch. ,,Wel heel vervelend voor hem en de ploeg. Ayoub stal de show met zijn doelpunten, ga je door een zijdeur af. Hij baalde als een stekker.”

RKDVC – Nieuwkuijk 2-2 (1-1). 10. Rick van Buul 0-1 42. Jan Bullens 1-1 74. Jan Bullens 2-1 90+2. Mitchel Fitters 2-2.

Jan Bullens had een hoofdrol. Drie jaar geleden noopten telkens weer terugkerende hamstringblessures om een stapje terug te doen. De aanvaller ging eenmaal per week trainen, balde in het tweede van RKDVC. Gistermiddag was toch zijn rentree: Roy Lamers was geblesseerd, dus deed trainer Edwin van Wijk een beroep op hem. Bullens betaalde dat vertrouwen dubbel en dwars uit. Twee kansen kreeg de spits, twee keer was het raak. Maar dat hij de uitblinker was bij de thuisclub, dat vond Bullens te veel eer. ,,Onze doelman heeft ons op de been gehouden.” Inderdaad, Jordan Levy speelde een puike pot. Zijn hoogtepunt was het keren van een strafschop, genomen door John van Dommelen.

Bij Kujk redde Mitchel Fitters in extremis de meubelen. ,,Als we hadden verloren, was dat een enorme domper geweest. We waren beter, kregen veel meer kansen. Maar die doelman lag in de weg.”

TSV Gudok - ZIGO 3-3 (1-1). 26. Joshua Hanhart 1-0, 44. Hans Denissen 1-1, 49. Jason van Dongen 1-2 (pen.), 55. Kjell Fontijn 2-2, 71. Hans Denissen 2-3, 90+3. Marc Schellekens 3-3.

,,Ik denk dat er wel meer in had gezeten vandaag, maar wanneer je in de laatste minuut nog een punt pakt moet je daar blij mee zijn. We waren vandaag de betere ploeg denk ik en we hadden meer de intentie om te voetballen. In de eerste helft moeten we eigenlijk nog de 2-0 maken, maar nu werd het een vechtwedstrijd. Wij moeten daaruit blijven en blijven voetballen, maar dat ging moeizaam We krijgen helaas door twee persoonlijke fouten de goals tegen en als dat je keeper is weet je dat het meteen een doelpunt is”, vertelt Gudok-trainer Ronald Boudewijn.

,,Ik hou een goed gevoel over aan de wedstrijd. We kwamen op vaak op voorsprong en het is altijd jammer als je die gelijkmaker zo laat tegen krijgt. We gingen iets te veel achteruitlopen in de zestien en dat had beter gekund. Maar als je ziet waar wij vandaan komen als team en in een uitwedstrijd tegen Gudok, die voor en tijdens de corona meestal top drie speelde, kan ik mijn team eigenlijk alleen maar complimenten maken en dat heb ik ook gedaan”, aldus Antal Tooten, trainer van ZIGO.

Oud-prof Hans Denissen begon dit seizoen bij ZIGO en bewijst meteen zijn waarde: in de beker scoorde hij vorige week al een keer en vandaag was hij weer belangrijk met twee goals. Vooral de eerste was wonderschoon: vanaf net over de middenlijn verschalkte hij Gudok-keeper Cas Blous.

Gilze - B.V.V. 2-0 (0-0). 75. Willem van Eijck 1-0 (pen.), 82. Jens Oprins 2-0.

,,Het was niet hoogstaand vandaag, maar genoeg. We waren in de beker al goed, maar je hebt pas echt een goede voorbereiding als je de eerste competitiewedstrijd wint. Begin tweede helft kregen zij wat kansjes, maar dat was het dan ook. Wij hebben een jongere en fittere ploeg dus ik wist dat richting het einde de ruimtes groter zouden worden. Dat gebeurde en daardoor werden de kansen ook groter en wonnen we de wedstrijd”, vertelt Gilze-trainer Jeremy Buchly.

Derde klasse B West II

Oosterhout - Be Ready 3-1 (1-0). 27. Charlton Vicenzo 1-0 65. Mardoche Nputy 1-1 86. Ayden 2-1. 90+1. Mitchell de Rooij 3-1.

Be-Ready is ingedeeld in West II. ,,Heeft te maken met een herindeling”, zegt trainer Eugène van der Heijden. ,,Bij de KNVB duwen ze dan op een knop om te uit te zoeken welke club er dichtste bij zit. Wij waren de klos.” Dan, genuanceerd: ,,Je moet naar Dordrecht, Ridderkerk en Rotterdam. Het is een nieuw avontuur, wie weet is het wel een mooie competitie.” De start was in ieder geval niet fraai. ,,In de eerste helft gaven we totaal niet thuis, na rust hebben we veerkracht getoond en scoorde Mardoche Nputy de gelijkmaker. Een foutje op het middenveld luidde de nederlaag in. Jammer, we hadden op basis van wat we na rust lieten zien een puntje verdiend.”