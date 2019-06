Haarsteeg moest met plezier de nacompetitie in: ‘Als je met een chagrijnig gezicht begint, sta je al op achterstand’

Komende zondagavond viert de broer van Robin van Esch zijn verjaardag. Je zou zeggen: leuk om dat met je naaste familie te vieren. Maar als Van Esch op komt dagen, dan staat zijn gezicht op onweer: Haarsteeg is dan in de finale van de nacompetitie, een wedstrijd tegen Wodan, alsnog gedegradeerd uit de derde klasse C. ,,Als we erin blijven, ziet mijn broer me niet”, zegt de 27-jarige timmerman. ,,Dan hebben we een feestje in onze kantine.”