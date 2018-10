Haarsteeg-speler krijgt striptease cadeau als hij er vijftien maakt

Derde klasse C De zeventien-jarige Sebastiaan van Bakel scoort aan de lopende band voor Haarsteeg. De spits heeft van zijn teamgenoten nog een extra motivatie gekregen om daarmee door te gaan. Mocht hij er vijftien maken, dan wacht hem namelijk een spannend cadeau.

BMC - Haarsteeg 2-3 (1-1). 1. Sebastiaan van Bakel 0-1, 42. Richard de Laat 1-1, 52. Sjors van Zoggel 2-1 (pen.), 70. Rick van de Griendt 2-2, 73. Sebastiaan van Bakel 2-3.

Moment van de wedstrijd: Na 43 seconden lag de bal al achter BMC-doelman Jesper Langenhuijsen.

Bijzonderheid van de wedstrijd: BMC-coach Manfred van Erp bespeurde opvallend genoeg weinig beleving bij zijn spelers. ,,Normaal gesproken moeten we het daar juist van hebben. Er zat niet veel power in vandaag”, vond Van Erp. De kleinste man van veld, Sebastiaan van Bakel, maakte alweer zijn derde doelpunt met het hoofd. De zeventienjarige speler heeft vijf keer gescoord. ,,Als hij er dit seizoen vijftien maakt, krijgt ‘ie van het team een striptease”, zegt aanvoerder Robin van Esch.

FC Engelen - Zwaluw VFC 2-1 (0-0). 53. Twan Passon 1-0, 66. Martin de Laat 1-1, 86. Marijn van Rijswijk 2-1.

Moment van de wedstrijd: De winnende treffer van FC Engelen-middenvelder Marijn van Rijswijk. Een 1-1 gelijkspel leek de eindstand te gaan worden in Engelen, maar Van Rijswijk tilde de bal met buitenkant voet vlak voor tijd over de Vughtse doelman heen.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Het hoogtepunt van de middag kwam op naam van FC Engelen-aanvaller Twan Passon. Hij tikte de bal vanuit een lastige hoek in één keer binnen.

TGG - Vlijmense Boys 2-0 (1-0). 10. Bilal Alla 1-0, 65. Achmed Moujahid 2-0.

Moment van de wedstrijd: De treffer van TGG-aanvaller Achmed Moujahid. ,,Achmed heeft ruim twee jaar niet kunnen voetballen vanwege een rugblessure. Inmiddels is hij op de weg terug en heeft hij zijn eerste basisplaats van het seizoen onderstreept met het maken van de 2-0", vertelde TGG-coach Ricardo Aguado enthousiast.

Bij beide doelpunten van TGG gingen persoonlijke fouten aan vooraf. ,,Dat moet er onderhand eens uit”, vindt trainer Hans Richters.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Bij TGG is Johnny Hensels doorgaans de tweede keeper. Dat Hensels ook als veldspeler uit de voeten kan, bewees hij tegen Vlijmense Boys. De goalie kwam als invaller namelijk op de linksback positie te spelen en deed dat met verve.

,,We waren voor het doel niet meedogenloos genoeg”, meent Richters. ,,Daar kan ik mee leven, al we tenminste komende zondag die kansen tegen Nieuwkuijk wel weten te verzilveren.”

Nieuwkuijk - SVSSS 1-2 (0-1). 9. Sander Mallens 0-1, 63. Sander Mallens 0-2, 90. Roy Fitters 1-2.

Moment van de wedstrijd: De 0-2 van SVSSS-aanvaller Sander Mallens. ,,Die kwam voort uit een goed uitgespeelde counter. Op die wijze wilden we Nieuwkuijk ook bespelen. Dan is het lekker als de uitvoering slaagt”, wist SVSSS-coach Cemal Yilmaz.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,In tegenstelling tot de afgelopen wedstrijden kregen we deze keer maar één tegengoal. Wel jammer dat deze vlak voor tijd viel,” rondde Yilmaz af.

,,We speelden onze beste wedstrijd van ons seizoen”, vond trainer Patrick Berkelmans. ,,Maar het zat ons ook helemaal niet mee.”

Taxandria - RKDVC 1-2 (1-2). 17. Rick van Woerkom 0-1, 32. Peter de Jong 1-1, 36. Damian van Bijnen 1-2 (pen.)

Moment van de wedstrijd: Volgens Taxandria-coach Edwin Verheijen was de strafschop die RKDVC kreeg vrij goedkoop. ,,Een speler van hen hield iemand van ons vast en ging vervolgens zelf liggen. Dat is in mijn ogen de omgekeerde wereld”, lachte Verheijen als een boer met kiespijn.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Als Rik Vriens bij ons niet in de goal had gestaan, dan was het 1-7 geworden. Rik keepte geweldig”, zag Verheijen.

SCG’18 - BVV 1-1 (1-1). 3. Arthur Both 1-0, 15. Imad Hamria 1-1. Bijz.: Arthur Both (SCG’18) mist strafschop in 66e minuut.

Moment van de wedstrijd: BVV-doelman Fahd Bouchti maakte tegen SCG’18 zijn naam als penaltykiller opnieuw waar. De Bossche doelman pakte de inzet van SCG’18-aanvaller Arthur Both.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Nadat Bouchti de inzet van Both had gestopt, schoot SCG-aanvoerder Sten van Vessem de rebound wél tegen de touwen. Tot ieders verbazing werd die treffer afgekeurd vanwege te vroeg inlopen. ,,Dat was een apart moment hoor”, stelde BVV-coach Erik Meulendijk. ,,Daar mochten wij niet om klagen.”

VCB - ODC 0-0.

Moment van de wedstrijd: ,,Wij kregen meerdere kansen, maar de bal wilde er maar niet in”, baalde ODC-coach Carlo Vorstenbosch.