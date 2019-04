Haarsteeg voelt als rollercoaster voor supporters

Supporters van derdeklasser Haarsteeg moeten al drie seizoenen het gevoel hebben dat ze zich in een rollercoaster bevinden: het karretje piekt om daarna in een diep dal te donderen. Ga maar na: in de voetbaljaargang 2016/17 pakte Haarsteeg een periodetitel, maar leek het er nog even op dat de blauw-witten door het enorme verval daarna het vervelende toetje zou worden voorgeschoteld. Vorig seizoen bijna hetzelfde verhaal: een fantastische tweede periode, die net niet werd gepakt, om daarna weer af te dalen naar die regionen in de derde klasse C waar het knap vervelend vertoeven is. Pas in het laatste competitieduel speelde Haarsteeg zich veilig. De geschiedenis herhaalde zich dit seizoen. Na een buitengewoon belabberde voorbereiding - alle oefenwedstrijden gingen verloren - schoot Haarsteeg uit de startblokken. Maar het goede spel konden de mannen van trainer Henry van der Linden niet vasthouden. Moet de aanhang wéér nagelbijten.