Hadouir nieuwe koploper; concurrentie profiteert van blessure Van den Noort bij BD Zilveren Schoen

Zilveren SchoenYounes Hadouir is de nieuwe trotse koploper van het BD Zilveren Schoen-klassement. De CHC-topscorer was in de topper tegen Gudok een keer trefzeker en passeert Robin van den Noort, die uitviel bij Be-Ready.

De wedstrijd tussen Gudok en CHC ging om de koppositie in de vierde klasse D en het was Hadouir die zijn ploeg in de 84ste minuut naar de hoogste plek op de ranglijst schoot (2-3).

Lees ook Van den Noort loopt uit op de concurrentie bij BD Zilveren Schoen-klassement Lees meer

Voor Be-Ready spits Van den Noort was het een minder weekend. De topschutter viel uit in het treffen met VCW, maar zag zijn ploeg door een doelpunt van Thomas Vergunst (goed voor tien doelpunten dit seizoen) toch nog met 0-1 winnen.

Real Lunet won na anderhalve maand weer en het zou raar zijn als Jaouad Chraou daar geen aandeel in had gehad. De spits van de ploeg uit Vught schoot tegen Sparta’18 de 2-1 en 3-1 tegen de touwen. Daardoor is Chraou Van den Noort gepasseerd op de ranglijst en heeft hij een half punt achterstand op Hadouir en een half punt voorsprong op de Be-Ready-spits.

Willem Looijen was doelpuntloos en viel van het podium af. Op plek vier krijgt de Nivo Sparta-spits gezelschap van Joeri Vugts, die in de eerste klasse C een hattrick voor Nemelaer maakte tegen Leones en daardoor op elf doelpunten dit seizoen komt.

Plek zes wordt gedeeld door Aram Pusters van TOP, die niet scoorde tegen Oirschot Vooruit, Jos Peltzer van OSS’20, die de 1-0 maakte in het met 2-0 wonnen derdedivisieduel met HBS, Ahmed el Azzouti, die voor Kozakken Boys de enige goal maakte in de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen de Treffers, en Jasper Gouda Quint, die in de zaterdag vierde klasse D een hattrick maakte tegen Well en daarmee op vijftien doelpunten kwam dit seizoen.

Op plek tien staan de spitsen uit de tweede klasse. Frenk Schaap scoorde wel voor Nivo Sparta, net zoals Donny van Herpen dat deed voor Berghem Sport. Rico de Laat scoorde niet voor Helvoirt, maar staan nog altijd in de top tien met 13,5 punt.

De volledige top tien (punten-goals)

1. Younes Hadouir (CHC) 20-20

2. Jaouad Chraou (Real Lunet) 19,5-13

3. Robin van den Noort (Be-Ready) 19-19

4. Willem Looijen (Nivo Sparta) 16,5-11

Joeri Vugts (Nemelaer) 16,5-11

6. Aram Pusters (TOP) 15-10

Jos Peltzer (OSS’20) 15-10

Ahmed el Azzouti (Kozakken Boys) 15-10

Jasper Gouda Quint (Brakel) 15-15

10. Frenk Schaap (Nivo Sparta) 13,5-9

Rico de Laat (Helvoirt) 13,5-9

Donny van Herpen (Berghem Sport) 13,5-9