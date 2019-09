Hadzic al weg als coach HHC’09 vóór seizoen begint

Hadzic, die vorig seizoen als eerstejaars hoofdtrainer uitstekend met HHC’09 presteerde, werd een week voor de overschrijvingstermijn overvallen met het feit dat acht voetballers, waarvan zes basisspelers, hun heil elders zochten. De opengevallen gaten moesten worden opgevuld met spelers uit het tweede. ,,Op dat moment had ik al eerlijk naar mezelf en de club moeten zijn”, zegt Hadzic.

Bestuurslid Bert Kops raadde hem aan om er nog even over na te denken: wellicht was het een emotionele opwelling. Uiteindelijk bleek dat niet zo te zijn.